Miyoo A30: annunciata la nuova console portatile retrò in stile Nintendo Game & Watch in vista dell'uscita ad aprile

Pochi giorni fa, Informaci Il Miyoo Mini ha beneficiato di uno sconto del 25%, durato solo per poco tempo. Successivamente, Miyoo ha accennato al rilascio di una nuova console di gioco retrò simile a molte unità Game & Watch. Inoltre, Nintendo ha rilasciato una versione aggiornata di Game & Watch Quattro anni fa In concomitanza con il 35° anniversario di Super Mario Bros. Che ha aggiunto uno schermo a colori e vari giochi classici di Super Mario Bros..

Secondo l'account Twitter ufficiale dell'azienda https://twitter.com/miyoomini/status/1768472025968853374 Il dispositivo nella foto sopra e sotto verrà lanciato tra poche settimane con il nome Miyoo A30. Sebbene l'azienda non abbia ancora rivelato le specifiche tecniche, Dodo retrò Si prevede che il Miyoo A30 presenterà lo stesso hardware del Miyoo Mini. Se è così, il Miyoo A30 dovrebbe essere abbastanza potente da gestire la maggior parte dei giochi delle librerie GameBoy Advance e PlayStation 1.

Tuttavia, il Miyoo A30 avrà un joystick, cosa che non è il caso del Miyoo Mini. Inoltre, il Miyoo Mini manterrà due paia di pulsanti dorsali, pulsanti XYBA e un D-pad relativamente grande considerando le sue dimensioni. Inoltre, il Miyoo A30 avrà una porta USB Type-C nella parte superiore, inserita tra i pulsanti di accensione e volume. Nel frattempo, lo slot per schede MicroSD sembra essere l'unica porta situata nella parte inferiore del dispositivo. Purtroppo al momento il prezzo non è ancora noto.