Minore. È stato arrestato a Saint-Etienne con una patente italiana falsa acquistata per 3.000 euro

Come ogni altro automobilista, viene fermato per un banale controllo. Ma la patente italiana che questo conducente presenta alla polizia sembra sospetta. Sospettosa anche la sua carta d’identità, ancora cittadinanza italiana.

Venerdì 4 novembre, alle 10:30, una pattuglia di polizia ha condotto controlli casuali lungo la strada nel quartiere di Saint-Étienne Monteau. Per una volta, attirare l’attenzione delle autorità su un particolare veicolo non è una violazione del codice stradale.

Non ha la patente in Francia

Il titolare, un uomo di 50 anni, è stato portato in Questura e arrestato. Il test ha rivelato che l’uomo non era titolare di una patente di guida in Francia. Dopotutto, i due documenti ufficiali da lui forniti erano falsi, non abbastanza per ingannare la polizia.

Durante la custodia della polizia, il conducente senza patente è stato identificato come munito di una carta d’identità falsa e di una patente di guida falsa. Spiega che li ha acquistati in Italia per 3000 euro.

Tale condotta senza licenza, contraffazione e contraffazione, sarà perseguita a cinquanta persone.