Loopsider e Italian Torche firmano una partnership editoriale – Immagine

L’italiana Torcha e la francese Loopsider, due dei principali operatori di informazione sui social network in Europa, hanno annunciato una partnership esclusiva per fornire al proprio pubblico contenuti collegati e coprodotti. Torcha ha anche accesso agli strumenti di intelligenza artificiale sviluppati da Loopsider per misurare le prestazioni dei contenuti. “La creazione di questa partnership internazionale ci consentirà di rafforzare la comunità dei media digitali europei. Il nostro obiettivo comune è migliorare il potenziale di nuove forme di giornalismo creando formati innovativi e condividendo informazioni su temi che cambiano le nostre società”, sottolinea Marco Cardacegna, fondatore di Torcia. Dal canto loro Giuseppe Di Martino e Johann Hufnagel, co-fondatori di Loopsider, ritengono che “l’intersezione dell’evoluzione delle problematiche sociali in Italia e Francia consentirà di comprendere meglio il passaggio necessario in questi momenti critici. I rischi e le opportunità che ci aspettano. Per anticipare i cambiamenti nell’uso, i rispettivi livelli. , crediamo anche nella complementarità della nostra esperienza in termini di pubblico e narrazione. Nelle prossime settimane le pagine di Loopsider presenteranno i contenuti iniziali di Torcha e i video di Loopsider saranno adattati per Comunità Torcia.