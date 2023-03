Milan senza un italiano contro la Salernitana, la prima della sua storia – Italia – Milan

Senza mani.

A fine 26′ si oppone alla Salernitanae Nella giornata di questo lunedì di Serie A, il Milan si è presentato sul tappeto erboso di San Siro in un assetto inedito: nessun italiano era schierato con Stefano Pioli tra gli undici titolari. È la prima volta nella ricca storia del club lombardo che non si è mai provveduto a riformare un sistema senza una rappresentanza locale in campionato.

#MilanSalernitana Per la prima volta nella sua storia, il #Milano Gioca una partita di serie A senza nemmeno un italiano titolare. — Giuseppe Pastore (@gippu1) 13 marzo 2023

Se questa situazione senza precedenti sembra aneddotica, illustra una tendenza globale: è sempre più difficile per i giocatori locali imporsi e ottenere uno status di rilievo nei loro campionati “nativi”. Un problema noto a tutti i campionati europei che può penalizzare lo sviluppo dei giovani. All’inizio non vincerà nulla RossoneriRimanere al 4° posto con un punto in casa contro un giocatore di classifica inferiore.e Posto in Serie A.

E come distinguerli da International?

Il Milan viene neutralizzato dalla Salernitana