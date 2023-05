Milik finalmente in un altro club italiano?

In prestito alla Juventus in questa stagione per 7 milioni di euro come bonus e opzione per acquistarne 2. desiderioArcadio Milik potrebbe non essere revocato. Improvvisamente, l’attaccante potrebbe andare in un altro club italiano!

Arequin La Juve sembra aver soddisfatto la dirigenza, tuttavia il giocatore potrebbe non restare e sicuramente non tornerà al Marsiglia. Secondo calciomercato.com, la società non è disposta ad accontentarsi se l’ex attaccante del Napoli vuole restare alla Juve. 7 milioni in tre anni più 2 rate di bonus. Milik avrà però un’altra possibilità in Serie A, anzi, La Lazio e soprattutto il suo ex allenatore Maurizio Sarri vogliono ingaggiarlo. E se l’OM alza il fronte?

Vuoi il Milik della Lazio di Sarri?

🔵La Lazio è interessata ad Arkadiusz Milik. Sari lo vuole. Ma tutto dipende dalla Juventus: ha un’opzione di acquisto da 7 milioni finalizzata all’esercizio. [Corriere dello Sport] pic.twitter.com/BDwYgfjV2q — SoyCalcio (@SoyCalcio_) 28 maggio 2023

La sua avventura allo Zoo

all’arrivo, Allegri Accolto con favore questa assunzione. ” Sono così felice per Millie. Questa è una visita importante. È un giocatore con statistiche impressionanti che aiuteranno lo sviluppo dei nostri attaccanti. Secondo me, visto il suo stile di gioco, è anche giocabile Vilahovic“, ha annunciato il tecnico italianogruppo, 26 agosto 2022. Nonostante alcuni infortuni, il polacco è stato un appuntamento fondamentale per la Juventus, segnando 8 gol in 31 presenze in tutte le competizioni. Secondo il sito calciomercato.com, i torinesi hanno posticipato al 30 aprile la data di acquisto di Milik nel caso in cui i bianconeri volessero esercitare l’opzione di acquisto anticipato. Ai leader della Watch Lady piace concedere il tempo per pensare. Continua…