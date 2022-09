‘Miglior lavoro di sempre’: il belga sconvolge la giuria di ‘America’s Got Talent’

Questo martedì, Chris Ohmi ha scioccato ancora una volta i giurati dello spettacolo “Talenti americani”. Dopo aver interpretato Simon Cowell, uno dei membri della giuria, questa volta ha scelto di cantare con Howie Mandel e Terry Crews. Il primo è anche membro della giuria mentre il secondo deve ospitare lo spettacolo.

Il talento belga ha scelto di portare il microfono all’opera “Nison Dorma”. All’inizio della sequenza, tre famosi sconosciuti sono saliti sul palco. Davanti a ciascuno di essi c’è un dispositivo con telecamere. Sul grande schermo, i membri della giuria scoprono i loro volti uno per uno sullo schermo. Una performance che li ha sorpresi tanto quanto li ha stupiti. Come dimostra la reazione di Simon Cowell che ha affermato che era “il miglior numero che abbia mai visto”.

In effetti, questa impresa tecnologica è possibile grazie alla tecnologia Deepfake. Per creare questi video, Chris Umé è associato al partner commerciale australiano Tom Graham. Insieme, hanno creato la Metaphysic Company. I due amici non sanno ancora se raggiungeranno la finale della competizione. Il risultato sarà annunciato mercoledì sera e saranno selezionati dieci candidati. Una cosa è certa, ci vuole molto tempo per raggiungere questo tipo di impresa. Soprattutto perché questa finale si svolgerà tra due settimane. “È probabile che le notti siano brevi”dice il nostro collega CinemaBlend. “Abbiamo già un’idea di cosa vogliamo fare. Ci prepareremo già un po’ ma abbiamo ancora tanto lavoro da fare”.

Il suo partner australiano ha dato un piccolo suggerimento su questo spettacolo futuro. “Prima di tutto, gli spettatori americani devono ancora votare per noi fino all’ultimo episodio. Se ci arriviamo, pensiamo che sia bello fare qualcosa con Heidi e Sophia. Inoltre, siamo pronti a riportare in vita una delle più grandi leggende del rock”.

Il vincitore dello spettacolo riceve un milione di dollari e il suo spettacolo a Las Vegas. Chris Ohme è anche conosciuto in Belgio per il suo revival di Raymond Gothals e Guy Theis durante una promozione per i Red Devils.