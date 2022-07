“Mi sento molto francese pur essendo italiano”: Marco Verratti vuole richiedere la cittadinanza francese

In un’intervista a un media italiano Gazzetta dello Sport, Verratti dichiarò il suo amore per la capitale e il suo desiderio di diventare un giorno francese. “È cresciuto passando da un piccolo paese abruzzese a una capitale come Parigi, dove sei immerso in tante culture, in un’età in cui formi il tuo carattere, la tua personalità. Parigi è una città meravigliosa e questo paese mi ha dato tanto. Mi sento molto francese pur essendo italiano. Un giorno, dato che i miei figli sono nati qui, chiederò la cittadinanza francese. Marco Verratti ha due figli, effettivamente nati a Parigi, e Si è sposato nel 2021 Con il modello francese Id.Jessica.