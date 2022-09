Elisa Longo Borghini, un sole italiano in “L’inferno del nord”.

Elisa Longo Borghini (a sinistra) al termine della seconda edizione femminile della Parigi-Roubaix Classic il 16 aprile 2022. Jeff Bachout/AFP

Quest’anno, “Hell” è stato più che benvenuto… beh, a parte la visione di Audrey Gordon-Ragot. “Sono un po’ deluso dal tempo, mi piace quando fa freddo, quando piove, ma ci stiamo adattando. È molto secco, molto polveroso”., ha detto la francese di Trek-Secaffredo, sabato 16 aprile, al termine della seconda edizione femminile della Parigi-Roubaix. Ma nessun rimpianto. Breton fece un ampio sorriso, orgoglioso del lavoro del corridore e della sua squadra.

Pochi minuti prima – sotto un sole radioso – la sua collega Elisa Longo Borghini si è goduta il giro nell’antico velodromo della “Città dei Mille Camini”. Un terzo nel 2021L’italiana ha vinto la “Regina delle Classiche” dopo aver accelerato all’uscita del settore Templuve.

Tuttavia, Longo Borghini non ha affrontato questo incontro con piena fiducia. “Ho preso antibiotici molto tempo fa”La 30enne ha scelto le ultime gare – l’Amstel Gold Race e la Flech Brabansonne – per prepararsi il più possibile a queste donne della Parigi-Roubaix.

Nell’ottobre 2021 un’altra runner della squadra americana è finita “in the box”: l’olandese Lucinda Brandt al terzo posto. La belga Lotte Kobecki (SD Worx) ha completato il podio. Il nordico Victor Berteau (Cofitis) fu il sedicesimo e primo francese.

Lavoro di squadra

Qual è la grande gioia? Nel caso di Elisa Longo Borghini, lo scivolone sul selciato di Camphin-en-Pévèle è stato miracolosamente catturato. In testa ai suoi inseguitori di una ventina di secondi dall’inizio della gara, il campione italiano sfiora la caduta in una curva del possente Settore 5.

Deve il suo successo anche ai suoi sgargianti compagni di squadra, a cominciare da Ellen van Dijk e Lucinda Brandt. Nel gruppo di inseguimento, i due olandesi sono stati i due passeggeri più difficili per gli altri piloti, in particolare Latte Kobecki, il recente vincitore del Giro delle Fiandre, ma sono stati impotenti contro la superiorità numerica della squadra americana.

leggi di più: Il velodromo di Roubaix, tra mito e anacronia

“Una volta che Elisa si è fatta avanti e si è distinta, ho capito che era una buona opportunità. Le altre squadre non avevano piloti che la guidassero. È molto forte in questo tipo di situazioni e ha vinto tutte le sue grandi gare in questo modo. Lei sa come farlo. Audrey Gordon-Ragot in poche parole. Abbiamo dimostrato che il lavoro di squadra è la nostra specialità. In una gara come Roubaix, paga. »

“Prima della mia foratura, eravamo quattro FDJ, proprio come i Trek [à environ 25 kilomètres de l’arrivée]. No, non possono essere sconfitti, ci vuole solo un po’ di fortuna o puoi attivarla », scivola l’amaro Maëlle Grossetête (FDJ Nouvelle-Aquitaine). L’italiana Marta Cavalli, vincitrice dell’Amstel Gold Race domenica 10 aprile, è arrivata quinta questo sabato.

“È una festa, è una festa”

Dopo aver tagliato il traguardo, Elisa Longo Borghini ha avuto un pensiero e qualche parola per la sua compagna di squadra e compagna di squalifica in gara, Elisa Balsamo. Una giuria di commissari ha ritenuto che il campione del mondo abbia fatto un ritorno irregolare in gruppo dopo una foratura e un cambio di bici poco prima del settore di Mans-en-Bevel. Più precisamente un “barattolo incollato”, Nelle frasi.

La tecnica è vecchia quanto il ciclismo, o almeno le auto da corsa. Si tratta di richiedere una lattina al suo direttore sportivo e di percorrerla di pochi metri o addirittura ettometri per sfruttare la trazione del veicolo. A volte la giuria dei commissari è ciecamente cieca, ma questa volta Balsamo non è stato squalificato come un certo Vincenzo Nibali al Giro di Spagna del 2015. ” Peccato. Nelle corse non abbiamo lucidità, ma questa è la regola »Riconosciuto come il campione del giorno.

In soli sei mesi, il gruppo femminile ha già assaporato tutti i sapori della Parigi-Roubaix. Pioggia, fango, sole, polvere, acclamazione popolare… Questo sabato sono arrivati ​​puntuali 98 dei 142 partenti. Stesso sorriso all’arrivo.

“Nelle categorie ambite, vogliamo che tutti alzino la mano per applaudire. È una festa, è una festa, Marie Le Nette (FDJ Nouvelle-Aquitaine), buon sabato ventottesimo. Stiamo ancora organizzando un grande spettacolo e possiamo essere orgogliosi di noi stessi. » In due edizioni, la Parigi-Roubaix ha già questo mix di sofferenza, attrazione e sollievo da ragazzi una volta varcati i cancelli del velodromo. Insomma, un classico.