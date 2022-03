ce détail «inquiétant» qui a intrigué les internautes samedi soir…

Gli allenatori de « La voce: la plus belle voix » étaient de retour au boulot ce samedi soir, pour unae nouvelle session d’auditions à l’aveugle, afin de composer leurs equipes. À l’issue de la soirée, Amel Bent, Florent Pagny, et Vianney avaient déjà atteint le nombre limite de talents, ce qui devrait leur mettre des bâtons dans les roues la semaine prochaine, face à la au dernière’ fl aveugle. Malgré plusieurs prestations impressionnantes sur scène, de Chirine, la petite Belge, à Nyr, découvert lors d’un mariage, en passant par Louis, venu de Nouvelle-Calédonie pour l’occasion, c’est un détail qui n’a rien voir avec la musique, qui a interpellé les téléspectateurs.

En effet, après plus d’une heure d’émission, aucune page de pub n’avait son apparition sur TF1. Su Twitter, de nombreux internautes n’ont pas manqué de souligner cette assenza improbabile, d’autant que la durée des interruzioni pubblicitarie sur la première chaîne française fait toujours beaucoup débat sur le réseau social. « L’assenza del pub m’inquiète », « Choquée toujours pas de pub TF1 a battu un record ! » pouvait-on lire jusque 22h15, heure à laquelle la prima page de pub est apparue.

Rapidement, cette specificité s’est transformée en opportunité humoristic, avec plusieurs twittos qui s’inquiétaient pour les responsables de la régie publicitaire de TF1. D’autres sont allés jusqu’à rimpianto le bon vieux temps des multiples interruzioni pubblicitarie. Certains sont même allés jusqu’à émettre une hypothèse pour expliquer cette assenza di pub : « TF1 qui arrête les pubs pour que ceux qui riguardo ‘The Voice’ ne zappent pas sur la finale du rugby pendant les pause puis ne reviennent plus ! » Et finalement, la meilleure conclusione, c’est celle de ce twittos qui s’est interrogé sur l’éternelle insatisfaction des internautes. « N’empêche c’est quoi notre comportement ‘chelou’ en vrai ?! On se plaint de la pub depuis 10 ans et quand il n’y en a pas, on est bizarres et limite, on demande qu’elle soit là, profitons-en plutôt. » una nota un certo clem.