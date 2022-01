“Mi aspettavo questa prestazione, sa affrontare le avversità”

Romelu Lukaku e Thomas Tuchel Sembrano certamente riconciliarsi. L’allenatore tedesco, Chelsea, si è detto soddisfatto La prestazione dei Red Devils mercoledì sera contro il Tottenham Per tornare al mercato del lavoro a Londra, a pochi giorni dalla prossima sentenza La sua controversa dichiarazione ai media.

“Sono contento della sua prestazione, del modo in cui ha giocatoThomas Tuchel ha reagito dopo che il Chelsea ha vinto la semifinale di andata di Coppa UEFA per 2-0. “Lukaku è stato forte, ha giocato bene la partita e ha mostrato grande impegno nel nostro lavoro difensivo. È importante. Era sempre pericoloso, ha usato bene il suo corpo ed è stato coinvolto in tutte le situazioni. Pericoloso!”

Una franca discussione tra i due uomini all’inizio della settimana Ha avuto chiaramente gli effetti desiderati. Tuchel era comunque rassicurante. “Onestamente mi aspettavo (questa performance di Lukaku). Romelu sa gestire la pressione, sa affrontare le avversità. Sembrava calmo dopo la decisione che abbiamo preso e la discussione che abbiamo avuto. Era consapevole di quello che stava succedendo. L’ho sentito abbastanza calmo da essere in grado di fare una prestazione come questa per noi”.