L’Australia cancella il visto di Novak Djokovic, i serbi dovranno lasciare il Paese

Ci sono molti colpi di scena nella saga degli Australian Open di Novak Djokovic. Solo pochi istanti fa si è saputo che l’Australia stava annullando il visto del giocatore serbo, Che è stato problematico per diverse ore. Quindi, il numero uno del mondo dovrà lasciare il paese, a meno che …

Richiesta di ingresso Novak Djokovic In Australia è stato rifiutato. Il numero uno al mondo dovrebbe lasciare la regione giovedì dopo aver trascorso la notte all’aeroporto di Melbourne. Tuttavia, il suo avvocato dovrebbe tentare di impugnare la decisione.

Il serbo non avrebbe fornito le giustificazioni richieste e quindi il suo visto è stato annullato. Informazioni confermate dal ministro della Salute australiano. Greg Hunt Ha spiegato a Channel Seven che “Il sig. Djokovic non è stato in grado di fornire prove a sostegno del suo ingresso in Australia e pertanto il suo visto è stato revocato.“

Djokovic ha ottenuto l’esenzione medica martedì dallo stato federale australiano per giocare gli Australian Open, ma sono rimasti bloccati all’aeroporto di Melbourne mercoledì a causa di un problema di visto.

Secondo la stampa australiana, il nove volte vincitore degli Australian Open, che martedì si è recato a Melbourne dopo aver dichiarato di aver ottenuto l’esenzione, non ha compilato il modulo corretto per il tipo di visto richiesto, ma soprattutto risulta che i documenti giustificativi richiesti non soddisfano le autorità locali.