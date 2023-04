Da quasi tre settimane Matteo Delormo è assente dallo spettacolo Non toccare la mia TV. Secondo le informazioni che hai fornito generaleIl motivo di questa assenza è dovuto a una lite scoppiata il 4 aprile, durante un dibattito sul concerto di Bilal Hassani, che avrebbe dovuto svolgersi in una vecchia chiesa sconsacrata. Il presentatore del programma, Cyril Hanoune, aveva invitato François Belleau de Lochner, presidente della Political Service Foundation Association, a discutere l’argomento. Sembra però che Matteo Delormo non fosse d’accordo con la presenza di questo ospite. Di fronte all’atteggiamento del suo editorialista, Cyril Hannouna ha dovuto richiamarlo più volte all’ordine. Secondo una fonte che lo ha contattato generaleUn alterco tra i due uomini potrebbe essersi verificato fuori dalla telecamera dopo la rinascita.

Questa situazione illustra la crescente polarizzazione politica che esiste nella società francese. Le opinioni politiche sono spesso radicate nei nostri valori e convinzioni più profondi e le discussioni possono facilmente diventare accese e tese. Tuttavia, è importante ricordare che anche se non siamo d’accordo con le opinioni di qualcuno, dovremmo sempre ascoltare e cercare di capire il loro punto di vista. In effetti, possiamo solo sperare di risolvere le controversie e lavorare insieme per un futuro migliore attraverso la comunicazione e la comprensione reciproca.

Al momento, di ritorno da Matteo Delormo in TPMP Non previsto nei prossimi giorni. Tuttavia, il conduttore di 49 anni è ancora un conduttore di spettacoli Gente TPMP Sabato. È importante notare che l’assenza di Matteo Delormo dallo spettacolo ha suscitato molte reazioni da parte dei fan dello spettacolo, che hanno espresso il loro sostegno all’editorialista sui social media. Si spera che i due possano superare le loro differenze e lavorare di nuovo insieme in futuro per la gioia dei fan dello spettacolo.