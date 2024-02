Metal Tour: Al proprietario di questo bar non piace Bills, e ai suoi clienti non piace molto O°

Entrando in Etcetera, un piccolo caffè idealmente situato all'angolo di una zona tranquilla di Etterbeek, la clientela del locale si è evoluta nel corso degli anni. Ma la birra scorre ancora liberamente. Michel van Heugten ne è stato presidente per 21 anni. È ben lungi dall'essere una carriera per questo idealista che parla inglese olandese in tre lingue e non beve mai pilsner!

Mentre studiava ad Anversa e Lovanio, a 18 anni bevve addirittura la sua prima birra: una birra bianca, seguendo il suo amico, che scelse “Meno male“I giovani sono più propensi a bere bevande analcoliche. Si è imbattuto in questa istituzione per caso: stava cercando di investire nel settore immobiliare e all'angolo di una strada piena di ciliegi giapponesi in fiore, il posto era accogliente. Trentacinque anni dopo la sua prima birra, non ha ancora problemi a non bere per lunghi periodi di tempo. Il 'Mineral round' attira i belgi, ma gli acquisti di bevande analcoliche aumentano durante tutto l'anno: 'aumento sorprendente' Quando è dietro il bancone, beve soda solo per essere più efficiente. “Non amo particolarmente bere alcolici ma amo la convivialità che ne deriva. Qui è ancora un posto dove i clienti parlano tra loro senza conoscersi, cosa sempre più rara e vedo che bere qualche birra o qualche cocktail ormai contribuisce a questo”. Le prime uscite del Mineral Tour non sono nemmeno arrivate in questo piccolo bar di Etterbeek. Con una clientela di giovani professionisti che lavorano nelle istituzioni europee, Dry January occupava uno spazio piccolo. Da due o tre anni il padrone chiede più birra analcolica, tanto più che i birrifici offrono più birre e di migliore qualità: ne propone quattro: Cristal, Affligem, Chouffe e Caertele. READ 27 grandi magazzini lussemburghesi diventeranno "Leclerc" Anche i clienti abituali partecipano! Con un design speciale:Uno di loro, un grande fan della birra forte, ha iniziato quest'anno. Purtroppo eravamo sotto lo 0,0 gradi. È impossibile per lui bere una birra normale. Quindi optò per un bicchiere di vino“, lui spiega, “Per lui l'importante non è la birra“. Da allora, ha aumentato le sue consegne analcoliche!