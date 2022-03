Au Luxembourg – Un salarié touche en moyenne 38,10 euros de l’heure

À noter que c’est au Luxembourg que les coûts non salariaux (essentiellement les cotisations sociales à la charge de l’employeur) sont les plus bas puisqu’ils ne pèsent que 11.1% du total contre 24.6% au niveau européen . Cela significa que sur les 43 euro pagati per l’employeur, 38,10 euro vont directement dans la poche du salarié, en salaires et traitements.