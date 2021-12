Mercoledì oltre 200mila nuovi infortuni, un nuovo record

La Francia ha nuovamente superato mercoledì un nuovo record di contaminazione da Covid-19, superando per la prima volta la soglia dei 200.000 casi, secondo i dati rivelati dal ministro della Salute Olivier Veran.

Durante un’audizione all’Assemblea nazionale, il ministro ha annunciato che in Francia sono stati registrati circa 208mila casi nelle ultime 24 ore.

Martedì sera, l’autorità francese per la sanità pubblica ha annunciato quasi 180.000 casi di infezione da Covid-19 in 24 ore, un numero già record.

tsunami”

“Siamo di fronte a due nemiciDelta, che non ha detto la sua ultima parola, ha confermato il ministro, oltre che”Variante Omicron, e qui non parlerò di ambiguità. Ho parlato di un maremoto.”

“Guardando i numeri che registriamo da qualche giorno, parlerò del maremotoOlivier Veran ha confermato.

►►► Leggi anche: Passaggio vaccini, assembramenti e lavoro a distanza: la Francia adotta nuove misure contro il Corona virus

Di fronte alla diffusione dell’inquinamento,”Il 10% della popolazione francese è connesso“I non vaccinati”Poche possibilità di passaggio tra le goccioline, il virus si diffonde moltoIl ministro ha detto con voce profonda.

Lunedì sera era previsto che “Potremmo raggiungere oltre 250.000 casi al giorno entro l’inizio di gennaio“.

permesso di vaccinazione

Inizialmente previsto da applicare a fine gennaio, il disegno di legge prevede la volontà di convertire il permesso sanitario in passare la vaccinazione Mercoledì è al vaglio della commissione giuridica a Palazzo Borbonico.

Il testo sarà poi discusso in circolazione a Palazzo Borbonico da lunedì e in Senato da mercoledì 5 gennaio, per la sua prevista entrata in vigore il 15 gennaio.