Stati Uniti: Gunman uccide cinque persone prima di essere colpito

La polizia ha detto in una conferenza stampa lunedì sera che l’uomo ha aperto il fuoco in diverse località nelle vicine città di Denver e Lakewood a partire da lunedì pomeriggio.

La polizia cittadina ha detto martedì in una nuova conferenza stampa che l’uomo armato ha inizialmente aperto il fuoco su un negozio di tatuaggi di Denver, uccidendo due donne e ferendo un uomo.

L’assassino si è poi trasferito in una casa a Denver, dove ha sparato a morte a un uomo all’esterno.

La polizia ha detto che si è poi recato a Lakewood, dove ha sparato a un uomo in un altro negozio di tatuaggi, prima di entrare nell’hotel dove ha sparato diversi colpi a un addetto alla reception che è morto anche lui.

Utilizzando le informazioni del primo attacco, la polizia di Lakewood è stata in grado di identificare il colpevole che si è trasferito di nuovo.

“C’è stato uno scontro a fuoco dopo quello con i nostri clienti” e “la sparatoria (…)”, ha detto lunedì sera il portavoce della polizia di Lakewood John Romero.

Avrà un intervento chirurgico ma sta “bene”, ha detto John Romero martedì dopo essere stata esposta durante una sparatoria alla poliziotta a Lakewood che ha sparato al sospetto.

“Da quello che sappiamo, sembra che l’autore del reato stesse prendendo di mira individui specifici”, ha detto la polizia di Denver.

Secondo il suo capo, Paul Bazin, gli inquirenti non hanno ancora determinato in via definitiva il movente degli attentati.

“Siamo molto presto nelle indagini”, ha detto.

Le sparatorie rimangono un disastro frequente negli Stati Uniti, causando molte vittime in un Paese dove il diritto di possedere armi è garantito dalla costituzione.