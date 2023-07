L’aspartame è cancerogeno? Risposta dell’OMS in arrivo – editoriale

Secondo molti media anglosassoni, il 14 luglio la natura cancerogena del dolcificante dovrebbe essere decretata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Utilizzato da decenni e fino ad ora approvato dalle organizzazioni per la sicurezza alimentare, è stato oggetto di una tempesta di polemiche.

Haru su Coca-Cola Zero! Secondo diversi media britannici, il dolcificante artificiale aspartame nei prossimi giorni dovrebbe essere ufficialmente classificato come “Forse cancerogeno” dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Citando diverse fonti ufficiali: La BBC ha annunciato sabato 1 luglio che la dichiarazione dovrebbe essere fatta dall’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC), un organismo di ricerca dell’Organizzazione mondiale della sanità, il 14 luglio.

La data che cade nella festa nazionale della Francia sarebbe particolarmente rilevante perché una delle ricerche che l’Organizzazione mondiale della sanità menzionerebbe nel suo annuncio sarebbe francese. Lo studio è iniziato nel 2009 e fino al 2021 ha seguito una coorte di oltre 100.000 persone (di cui il 78% donne), con un’età media di 42 anni. Charlotte Debras e Mathilde Tuffer, ricercatrici in epidemiologia nutrizionale all’Inserm, sono coautrici di uno studio senza precedenti del marzo 2022 che confronta i rischi per i consumatori del consumo eccessivo di dolcificanti. Quelli con un consumo medio più elevato, 17,44 mg/giorno per gli uomini e 19 mg/giorno per le donne, avevano un rischio inferiore del 13% di sviluppare il cancro rispetto ai non utilizzatori.e poi sintetizzato in Liberation Mathilde Touvier.

L’aspartame è uno dei dolcificanti più popolari al mondo. Trovato in più di 6.000 cibi e bevande etichettati come “dietetici” o “senza zucchero”, è 200 volte più dolce dello zucchero e si pensa che imiti il ​​gusto dello zucchero senza le calorie.

Fulmine nell’industria alimentare

L’annuncio di questo imminente rating è confermato Informazioni parziali da Reuters Pubblicato venerdì, ha già fatto arrabbiare molti gruppi dell’industria alimentare e i loro gruppi di ricerca. Le bevande contenenti aspartame più famose sono Diet Coke, Cola Zero, Pepsi Max e 7Up Free. Le vendite di questi prodotti possono diminuire bruscamente quando viene fatto l’annuncio ufficiale, anche se il precedente mostra che il calo potrebbe essere solo temporaneo, con una ripresa delle vendite una volta che l’effetto dell’annuncio svanisce.

L’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) non è un organismo per la sicurezza alimentare e la sua revisione dell’aspartame non è scientificamente completa e si basa in gran parte su ricerche ampiamente screditate.ha affermato Frances Hunt Wood, segretario generale dell’International Sweeteners Association (ISA), la principale lobby per l’aspartame. Il dolcificante è stato utilizzato per decenni ed è stato finora approvato dalle organizzazioni per la sicurezza alimentare, ma è stato oggetto di un vortice di polemiche.

L’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro, l’ente di ricerca sul cancro dell’Organizzazione mondiale della sanità, ha esaminato quasi 1.300 studi sull’aspartame e sul cancro. Non dovrebbe emettere limiti raccomandati per il consumo di aspartame.Questo chiarimento è di competenza di un comitato separato di esperti dell’Organizzazione mondiale della sanità sugli additivi alimentari, noto come JECFA (Comitato congiunto di esperti sugli additivi alimentari). Organizzazione mondiale della sanità e Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura sugli additivi alimentari). Quindi Jecfa sta esaminando anche il caso dell’aspartame quest’anno. E il suo incontro, iniziato a fine giugno, deve annunciare i suoi risultati: cocorico! – 14 luglio.

Sicurezza del dolcificante

Jecfa ha affermato ripetutamente, dal 1981, che se consumato entro limiti giornalieri accettabili, l’aspartame è sicuro. Inoltre, un adulto di 60 kg devrait una bottiglia d’acqua tra 12 e 36 lattine di soda light, quindi non hanno abbastanza succo per mangiare osé – un punto di vista grande partage da regolatori e ministeri della Santé in Europa.

La BBC apprende che accanto agli annunci ufficiali di IARC e Jecfa, che sono rivolti al grande pubblico, è prevista anche la pubblicazione di un articolo scientifico dettagliato il 14 luglio sul Medical Journal. La Lancetta Oncologica. Le recenti modifiche alle ricette del gigante delle bevande analcoliche PepsiCo illustrano la lotta del settore per bilanciare le preferenze di gusto con i problemi di salute: il gruppo ha rimosso l’aspartame dalle bevande analcoliche nel 2015, prima di eliminarlo gradualmente un anno dopo, e alla fine lo ha ritirato di nuovo nel 2020. .

È probabile che l’annuncio dell’OMS riaccenda i dibattiti sulla sicurezza degli edulcoranti in generale. Il mese scorso, l’Organizzazione mondiale della sanità ha pubblicato linee guida che consigliano ai consumatori di non utilizzare dolcificanti senza zucchero per controllare il proprio peso. Numerosi studi, ripresi da Liberation, indicano che i consumatori di bevande analcoliche all’aspartame recuperano rapidamente il peso che pensavano di aver perso rinunciando alle bevande zuccherate.