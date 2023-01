Meno di 700 pazienti Covid-19 sono stati ricoverati in ospedale, di cui 45 in terapia intensiva

Tra il 17 e il 23 gennaio sono state registrate in media 340 infezioni al giorno, in calo del 21% rispetto ai sette giorni precedenti. In questo periodo sono stati effettuati circa 4.500 test al giorno (-16%), di cui il 9,3% è risultato positivo.

Ogni giorno muoiono in media 4,1 persone per le conseguenze dell’infezione da Coronavirus (-48%). Dall’inizio della pandemia in Belgio nel marzo 2020, sono stati registrati più di 33.600 decessi dovuti a Covid-19.

Il virus ha un tasso di riproduzione di 0,88. Quando è inferiore a 1, questo indicatore significa che l’epidemia tende a rallentare. L’infezione, che mostra il numero di nuovi casi per 100.000 residenti, è stata di 46 casi nel corso di 14 giorni.

Nota per gli editori, non destinata alla pubblicazione: per una grafica interattiva, vai su https://platform.localfocus.nl/belga/#/details/de75742042afaa420cb79cc8a7fef8d791e28ce7a0ecb456f0675c91061a5736/. La grafica è formattata secondo formati destinati alla pubblicazione online. . La grafica viene offerta gratuitamente ai clienti dei media Belga in fase di test.