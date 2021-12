Membri feriti e militari sono guariti

BTS: membri dell’esercito feriti e preoccupati per la loro salute | .

Dopo essersi presi cura di loro per diversi mesi, due membri Famoso gruppo sudcoreano, BTS, è stato confermato essere contagioso, secondo un rapporto Etichetta Con le persone con cui lavorano e assicurandosi che anche qualcun altro lo possieda.

Quindi ora ci saranno tre persone della banda K-pop Ricercato: RM e Jin et SugaUn favorito della sua forte base di fan, esercito, preoccupati per la loro salute.

grande successo musicale Condividere una dichiarazione che garantisca il ritorno del membro principale del gruppo, RM, sono tornato da stato unitoTuttavia, dopo che il periodo di attesa di 10 giorni è scaduto all’ingresso nel tuo paese, il test è stato positivo.

Jane, da parte sua, era tornata dagli Stati Uniti il ​​6 dicembre ed era risultata negativa in entrambi i test, all’arrivo e dopo il trattamento obbligatorio e ha richiesto l’isolamento all’arrivo nel suo paese d’origine.

Infine, è stato Kim Seok Jin Hee a doversi sottoporre a un test PCR con sintomi simil-influenzali, risultato anch’esso positivo.

Secondo i rappresentanti dei famosi cantanti, RM non ha sintomi, Jin ha una leggera febbre e alcuni sintomi lievi, fortunatamente si stanno divertendo, per quanto possibile.



Big Hit Music ha condiviso questo momento inquietante per tre dei suoi membri.

I tre pazienti vengono vaccinati con entrambe le dosi e si curano da soli a casa seguendo le necessarie norme sanitarie.

Tornati in Corea, questi membri non si sono contattati tra loro, quindi speriamo che gli altri membri non si facciano male, l’esercito si è dedicato a scrivere lettere di recupero e, naturalmente, augurare a tutti loro buoni artisti che diventino le tue star preferite.

Inoltre, a marzo 2022, è previsto un concerto a Seoul a cui i sette potranno sicuramente partecipare insieme e presentare tutto ciò che hanno sul palco come vorrebbero presentare al loro pubblico.