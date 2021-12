La quinta ondata di Covid-19: perché è alle stelle in alcune regioni

La Francia è rossa, rossissima. In particolare, la mappa di incidenza della Francia non era affatto rossa. E con buone ragioni, finora, il tasso di infezione è superiore a 250 casi ogni 100.000 casi in tutte le province della Francia continentale. È la prima volta dall’inizio dell’epidemia.

Nelle ultime settimane l’inquinamento è esploso in Francia, ma in modo diverso nella regione. Diversi fattori spiegano questo, come il tasso di vaccinazione o la presenza di focolai di contaminazione. Per un mese si è tenuto conto anche della diffusione disomogenea di Omicron, secondo l’epidemiologo Jonathan Rowe, intervistato da TF1 nel report in testa all’articolo.

Pertanto, tutti i viaggi tranne che per un motivo impellente sono vietati in tre paesi classificati come più a rischio (rosso vermiglio): Sud Africa, Eswatini e Lesotho. Inoltre, una ventina di paesi (Russia, Turchia, Mauritius, ecc.) sono classificati come paesi “le labbra”Ciò significa che ci si può andare solo se si è vaccinati e il paese accetta turisti francesi. D’altra parte, i non vaccinati possono recarsi lì solo per un motivo impellente.

Ci sono anche condizioni di viaggio tra la Francia e il Regno Unito. Dal 18 dicembre, è diventato necessario avere un motivo valido per viaggiare da o verso il Regno Unito, sia per le persone non vaccinate che per quelle vaccinate. Quest’ultimo deve anche presentare inizialmente una PCR o un test antigenico negativo meno di 24 ore dopo.