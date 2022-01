Meghan Markle vorrebbe costringere Harry ad andare agli Oscar nonostante l’apparente riluttanza del principe

popolo e re

Si dice che il Duca e la Duchessa siano in contrasto.

Che tu li segua da vicino o da lontano, tendiamo a sapere che la salute mentale è un argomento caro ai Sussex. Anche una vera spina dorsale. Che sia in un’intervista o tramite un podcast o la loro Archewell Society, l’argomento torna come leitmotiv nella speranza di cambiare mentalità. Ma l’attrice quarantenne sembra pronta a mettere da parte tutto questo quando si tratta di servire i suoi interessi.

“E’ terrorizzato.”

Secondo nuove informazioni raccolte dall’altra parte dell’Atlantico, la duchessa cercherà in qualche modo di persuadere suo marito, il principe, ad andare agli Oscar il 27 marzo. Questo nonostante le sue paure. “Vorrei saltare gli Oscar, ma Meghan vuole davvero tornare sulla scena di Hollywood”, leggiamo OK! noi. Qual è l’origine della riluttanza di Harry per non dire altro? quello Spencer, una biografia dedicata a sua madre Diana, o su licenza, e Kristen Stewart, la sua traduttrice, è sul red carpet. “È arrabbiato con il film.”Siamo abbastanza sicuri che la signora Dee avrebbe compiuto 60 anni quest’anno. “Meghan pensa che possano semplicemente ignorare Kristen, o essere educati, ma Harry non è il tipo da fingere, e i suoi nervi sono ancora nervosi.”Questa stessa fonte aggiunge. Fai quello che dico, non quello che faccio, si sarebbe tentati di dire all’ex attrice.