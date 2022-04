Loana très vexée par une pique de Matthieu Delormeau : “C’était vraiment pas gentil, j’ai vraiment pas aimé”

Loana l’a annoncé récemment sur ses réseaux sociaux, l’ancienne star de téléréalité a décidé d’être plus présente sur le devant de la scène. Ainsi, elle était l’invitée de Matthieu Delormeau sul plateau de TPMP People ce samedi 16 avril et s’est laissée aller à quelques confidenze. “La dernière fois que j’ai été amoureuse, vraiment, je crois que ça devait être en 2003. Un vrai sincère, qui m’aimait vraiment”, at-elle expliqué. S’en est alors suivi une longue periodo di discesa aux enfers pour Loana.

Matthieu Delormeau e alors donné sa théorie pour expliquer cette situazione. “Est-ce que tu connais la frase… Pardon, elle n’est pas méchante. Quand on rencontre la première personne, on se dit : ‘ça doit être un c**nard’. La deuxième personne, ‘c’ est pas lui, c’est un c**nard’. La troisième personne, ‘c’est pas lui, c’est un c**nard’. Peut-être qu’à la dixième personne, on peut se dire que la mauvaise personne, c’est soi”, at-il confié à Loana.

Des propos très maladroits qui ont installé un malaise sur le plateau. “Ça va bien lui remonter le moral”, s’est même exclamé un chroniqueur. Matthieu Delormeau a donc saggio de se rattraper. “Est-ce qu’il n’y a pas un travail à faire sur toi, parce que tu es jeune, tu es jolie? Comment tu expliques que tu ne trouves pas l’amour”, at-il enchainé. “Peut-être parce que je suis une c**nasse. C’était vraiment pas gentil. J’ai vraiment pas aimé”, lui a rétorqué Loana, visiblement très blessée.

Avant que Loana ne quitte le plateau, Matthieu Delormeau a tenté une dernière fois de s’excuser. “Tout à l’heure, à la pub, elle m’a dit un truc très, très touchant. Elle m’a dit : ‘Ça va mieux, mais je suis encore un peu fragilisée’. Je le comprends. Et j’ ” aimerais encore m’excuser, parce que tout à l’heure, c’était vraiment une vanne pour expliquer ce que je t’ai dit et ce n’était pas du tout pour te faire de la peine”, at-il conclu .