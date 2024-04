Meghan e Harry stanno per divorziare? Ravvivare nella coppia per un motivo infantile

Meghan Markle intende continuare ad affrontare nuove sfide. Infatti, la duchessa del Sussex ha recentemente lanciato un nuovo marchio chiamato American Riviera Archard. Questo marchio trendy propone elementi decorativi, un tema che l'ex attrice ama particolarmente. Ma secondo un esperto reale, Sembra che il principe Harry non sia molto contento di questo progetto.

In effetti, Tom Quinn ha fatto scoperte inquietanti per i nostri colleghi Specchio “L'ironia è che quando si tratta del suo nuovo marchio, Meghan sarà sempre in prima linea e Harry la seguirà… Il povero Harry è sempre destinato a essere il sostitutoMa questa volta in un’impresa commerciale che lo avrebbe spaventato 10 anni fa”. Il principe Harry è geloso del successo di sua moglie?

Il principe Harry si sente isolato?

Infatti, mentre la moglie avvia diverse attività, Il principe Harry si è concentrato molto su progetti di beneficenza, Da quando ha lasciato la famiglia reale britannica nel 2020, c’è un argomento che ha catturato la sua attenzione: gli Invictus Games. Pertanto, l'esperto reale ha confermato anche che, dopo una vita di servizio e di dovere, con la famiglia reale britannica, il principe Harry proverà qualche timore “Non ha niente da fare.”

“Harry è particolarmente vulnerabile al terrore di non avere niente da fare. Ciò spingerà Meehan a essere il più coinvolta possibile in ciò che fa, ma Meghan ha anche bisogno della scintilla che i suoi legami reali aggiungono a qualsiasi attività commerciale.”. per lui, la coppia “Abbiamo davvero bisogno l'uno dell'altro.”

Nuova visita in Inghilterra

Tuttavia, è così solo Il principe Harry visiterà la Gran Bretagna Per partecipare al decimo anniversario degli Invictus Games. L'8 maggio sarà organizzata una cerimonia nella Cattedrale di San Paolo. Autore reale Omid Scobie che ha scritto game Over L'anno scorso nel suo libro ha detto che Meghan “Non mi sono mai sentito a casa.” nel Regno Unito.

per lui, Duchessa del Sussex “Non vuole mettere mai più piede in Inghilterra”. Tuttavia, il principe Harry ha chiaramente indicato che sarebbe tornato regolarmente a Londra per visitare suo padre, malato di cancro. Troppe aree di disaccordo che potrebbero spingere una coppia a separarsi?