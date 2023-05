Gilles Bartholin: Cara Adèle Haenel, farò della tua voce una strada da percorrere nel cinema

Gentile Adele Hanel,

Sono le notizie, come si suol dire, che mi invitano a scrivervi. Sei un’attrice francese amata dal pubblico e premiata. Nel 2020, quando è stato annunciato il César di Roman Polanski, accusato di violenza sessuale su minore, lei ha lasciato la stanza, due giorni dopo con queste parole quasi planetarie di Virginie Despentes: “ci alziamo e ci rompiamo”. Inoltre non separo una persona dalle sue azioni e da ciò che crea.

La tua scelta di fermare il cinema è stata moltiplicata da un recente messaggio sui media. Hai ragione a voler politicizzare “fermata cinema” Per denunciare l’assurda compiacenza dell’industria cinematografica verso la violenza e, per estensione, verso l’eco-capitalismo. Perché tutto è in tutto. Il cinema continua a rendere desiderabili il patriarcato e il neoliberismo – siamo d’accordo. Il mondo del cinema, anche quello dominante della letteratura, privilegia la leggerezza. Siamo goffi negli angoli. “Come hai intenzione di vendere? Non è questo che vogliamo mostrare, leggere…” Il mondo è diventato imbarazzante come un cugino eccessivamente sobrio nel mezzo di un’infinita abbuffata. Finirà per distruggere tutto. Divertiamoci!

Ricordalo: Palma d’Oro Rashid È stato criticato perché lo era il film dei Dardenne Brothers “Purtroppo normale”, ascolta: non è abbastanza divertente, guastafeste. Rosetta ha rovinato il cocktail Rosette: kirsch, maraschino e crema di ciliegie. E ora il Festival di Cannes si apre questa settimana. Il tempo non è molto bello a Cannes questo sabato, sta piovendo. I signori sbiadiranno le loro acconciature e noi ci occuperemo dei nostri tacchi alti. Quindi fai attenzione a non farti respingere quando sali le scale, come queste donne nel 2015, perché non le indossavano. Il piccolo scandalo promozionale dell’alterco di Jean-Claude Van Damme con Dolph Lundgren sul tappeto rosso insanguinato nasconde ancora allo sguardo maschile il banale fascismo. Il guaio è che la storia è uno starnuto: Johnny Depp, uno di quelli violenti, ha aperto il festival martedì; E il presidente della giuria, Robin Ostlund, non usa l’estetica del lusso e delle apparenze che cerca di criticare?

Cara Adèle Haenel, Certo, quando dici cinema, l’industria cinematografica, che con l’arte della bellezza rigenera un mortale, devi intendere – suppongo tu voglia dire – un certo cinema, una certa industria del cinema. Perché il Brussels International Independent Film Festival non è il Festival di Cannes. Perché le serate cinematografiche scandinave polarizzanti non sono gli Oscar a Los Angeles, ecc.

Quindi ci sono due modi per affrontare la realtà. O lo lasciamo. Ciao, sarà senza di me. Molti compromessi. Non volevo più partecipare a questa vergogna. O restiamo, andiamo avanti, non facciamo dire alla gente “Lasciala andare, chi è lei? La festa è iniziata”. No, rimaniamo e ci infastidiamo per la sua sola presenza. Insistiamo. Lavoriamo dall’interno. Non dire “Ci sta eliminando dal suo mondo? E allora? Buona fortuna.”. No, rimaniamo sull’aereo. Eccoci qui e facciamo sesso fino alla fine.

Proprio come ai tempi del caso Weinstein, doveva essere fatto “momento dell’azione”, Farò della tua voce (da ascoltare) un percorso (da seguire), da seguire nel cinema. C’è abbastanza bellezza, abbastanza forza nella testa e nei corpi per un cinema veramente contemporaneo. Il partito non va abolito, forse va reinventato. Come nel caso dell’International Environmental and Social Film Festival che si svolge tra due settimane, sempre a Cannes, spinto dalla voglia di farlo Un mondo più giusto e tollerabile. quello che ordini.

Cara Adèle Haenel, vorrei salutarti Ciao fratellio piuttosto “Club delle donne” (Per me, come storico, la parola è sinonimo di comunità di vita.) Ma c’è un’altra parola che probabilmente conosci, più neutra, più collegiale, più intersezionale, e ammetto che è arrivata al momento giusto. È una parola di una parola greca e significa fratello e sorella allo stesso tempo, cioè la solidarietà tra persone simili, tra tutti gli esseri viventi – la solidarietà con cui associ la politicizzazione dell’artista della tua vita.

Quindi, cara Adèle Haenel,

Ciao e Adelphite,

Jill Bartolini