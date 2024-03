Il principe William sopraffatto? Per la prima volta assunse un servitore a tempo pieno

Dopo che l'operazione di Kate e la sua misteriosa scomparsa hanno scatenato speculazioni sui media, William si è trovato responsabile di molti compiti aggiuntivi, una situazione che sembrava difficile da gestire per il principe. William, infatti, ha assunto per la prima volta una domestica a tempo pieno, come riportato dal quotidiano britannico The Mirror.

Questo servitore è responsabile dell'abbigliamento e dell'aspetto del principe e lo seguirà nei suoi viaggi all'estero. Non è molto conosciuto nel mondo della monarchia britannica, avendo già servito la regina Elisabetta durante la crisi del Covid-19, come spiega una fonte al quotidiano Mirror. In primo luogo, secondo questa fonte, il principe “trovò un maggiordomo pretenzioso e inutile” che “in passato si era preso cura dei suoi vestiti”. Ma, di fronte al peso che gravava sulle sue spalle, “non aveva altra scelta che cercare ulteriore aiuto”. Le parole del principe William sulla principessa Kate Si tratta di un'opzione che basta a innervosire il principe William, che in passato temeva che ci fosse qualcuno al di fuori della famiglia reale che potesse rivelare i dettagli della loro relazione intima. Questo è ciò che ha fatto Paul Burrell, ex maggiordomo della principessa Diana.