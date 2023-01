Incidenza per dipartimenti a partire da martedì 10 gennaio 2023 in Francia

A cura della Redazione · Foto di Julie M. Pubblicato il 10 gennaio 2023 alle 19:15

Il tasso di infezione per reparto è un indicatore che va seguito con attenzione per seguire lo sviluppo dell’epidemia. Insieme, martedì 10 gennaio 2023 scopriamo i tassi di infezione per ogni reparto.

L’Indicatore Per seguire da vicino per ora, lo è tasso di infezione da ogni reparto. In effetti, consente una stima dei feriti in ogni reparto e corrisponde al numero di persone risultate positive in Corona virus Negli ultimi sette giorni su 100.000 residenti.

Trovare sotto Tasso di occorrenza per reparto au Sabato 7 gennaio 2023. Abbiamo notato dentro labbra I reparti in cui il tasso di infezione è più alto maggiore di 200 per 100.000 poll arancia Sezioni in cui sono inclusi Tra 50 e 199 Per 100.000. Abbiamo inserito ver quali dipartimenti soglia Al di sotto della soglia di allerta fissata a 50 per 100.000.

Dall’11 giugno 2022, gli indicatori COVID-19 pubblicati da Public Health France non sono più aggiornati su Géodes e data.gouv.fr nei fine settimana e nei giorni festivi. Quindi non possiamo fornire numeri per quei giorni. Ci dispiace per l’inconvenienza.

Il tasso di incidenza complessivo in Francia è in Sabato 7 gennaio 2023 (Dati standard) è arrivato 110,49 Casi ogni 100.000 residenti negli ultimi 7 giorni.