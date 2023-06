Il direttore sportivo di Ren sta pensando di vendere Doku

Dopo aver lasciato l’Anderlecht per 26 milioni di euro, il giovane esterno 21enne Jeremy Douko è destinato a diventare un mal di testa estivo al Rennes.

Nonostante alcuni errori fisici, il giovane giocatore belga ha disputato una buona stagione, 35 partite con 7 gol e 4 assist. Si vedono irregolarità ma è riuscito ad aumentare il suo indice di popolarità oltre che il suo valore nel mercato dei trasferimenti.

bella stagione

Mentre Duque ha ancora due anni di contratto, il suo direttore sportivo Florian Morris ha dei pensieri: “Ha ancora due anni di contratto. È una situazione in cui ti dici: ‘O prolunghiamo il suo contratto o è ora da vendere, visto il capitano’. Ci diamo il tempo per pensare e vedere cosa succede”. fuori Ci saranno concorrenti. È troppo presto, i campionati sono appena finiti, i club inglesi tendono a lavorare poco prima di una certa data. E ci saranno club che non sono necessariamente inglesi. Comunque, ci ha regalato un ottimo finale di stagione”.

La finestra di trasferimento è destinata a essere impegnativa per le nostre masse rock!

