Mauritius: Validazione del Piano Regionale di Formazione per le Professioni Sanitarie

I paesi della regione dell’Oceano Indiano hanno appena ratificato” Piano congiunto » Formazione a beneficio degli operatori sanitari che lo saranno Di nome Intervento nell'ambito dell'attuazione dei programmi regionali Risposta sanitaria. L'iniziativa è stata approvata dopo un seminario tecnico conclusosi il 28 marzo a Mauritius. ” Al termine di questi quattro giorni di scambi: un quadro E un piano aziendale per Campus regionale per professioni e qualifiche di eccellenzace Una azione sanitaria e sociale Convalidato », si riferisce ad un comunicato stampa.

Shn un gruppo di dirigenti sanitari Nel regione

I sostenitori di questo progetto giustificano il programma dicendo “ Evidenziare le esigenze specifiche, le attuali offerte di formazione, nonché le opportunità e le sfide che devono affrontare gli Stati membri del CIO », sempre secondo il comunicato stampa. area con il programma Sega One Salute E le partnership avviate con altre reti, vorrebbero avere un gruppo di dirigenti Sanità specializzata In esclusiva per Metodi e modalità di intervento nell'attuazione dei programmi congiunti.

I paesi membri non hanno lo stesso livello di debolezza, gli stessi mezzi e le stesse capacità Per rispondere ai disastri sanitari. L'obiettivo è COSÌ Acquisire competenze omogenee nella gestione dei programmi sanitari sul territorio Oceano Indiano Compresi i metodi di rilevamento et al Zona malattia Di origine animale e vegetale. configurazioni, sarà È organizzato in coordinamento con scuole, istituti e agenzie sanitarie negli Stati membri. Essi saranno È stato approvato dal “Master FETP” il cui lancio è previsto per il prossimo maggio.

Formazione biennale

“ CQuesta formazione beneficerà del sostegno accademico e del diploma del MIH e vedrà il contributo di una cinquantina di relatori provenienti da istituzioni e partner di sanità pubblica: INSPC, Facoltà di Medicina e Sanità Pubblica delle Comore, Agenzia Sanitaria Regionale della Riunione, Sanità Pubblica Francia. , CIRAD, Istituto Pasteur del Madagascar, CentroLaboratorio di Igiene De Morris », Ciò conferma il comunicato stampa diffuso dopo la fine della formazione Chi lo aggiunge? “ AI programmi di formazione sono quindi allineati agli standard e ai requisiti del settore, fornendo competenze agli studentimorale riconosciuta e apprezzata”.

Si tratta in realtà di un “Master in Epidemiologia sul campo” che si otterrà in due anni. Attualmente, la Commissione per l’Oceano Indiano, attraverso Sega One Health Networks, sta prendendo di mira “ 18 operatori sanitari della regione » Che deve verificare complessivamente 120 crediti. ” Combinando teoria e pratica, sarà organizzato attorno a 3 corsi di formazione e un progetto di formazione intraministeriale, su problemi e questioni di interesse regionale. », conferma il comunicato stampa ricordando il ruolo dell'Agenzia francese per lo sviluppo (AFD) nell'attuazione di queste iniziative a beneficio dei programmi sanitari nella regione dell'Oceano Indiano.

Askimba