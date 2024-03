Massiccia campagna pubblicitaria: il gruppo assicurativo svizzero Basile apre i suoi uffici in GTA 5

Sebbene gli inserzionisti belgi siano ancora in ritardo in questo settore, l’industria dei videogiochi e i milioni di giocatori che attrae sono diventati una vera leva di marketing per le aziende alla ricerca di nuove esperienze di brand divertenti e coinvolgenti. Non è un caso che la Disney abbia recentemente annunciato un investimento di 1,5 miliardi di dollari in Epic Games. L'obiettivo del gioco, per così dire: esportare gli universi e i marchi Disney su Fortnite. Che potrebbe contenere una sorta di mondo Disney virtuale.

"La città più pericolosa del mondo."Ed è proprio Los Santos, una città immaginaria ispirata a Los Angeles e teatro di risse e rapine di ogni genere, dove è ambientato l'ultimo adattamento del famoso videogioco GTA di Rockstar Games. In un certo senso, un luogo da sogno da offrire a tutti i servizi che una compagnia assicurativa può offrire ai giocatori online. Sam e Jill, due agenti assicurativi Così Baloise ha allestito lì degli uffici virtuali e ha inviato due agenti assicurativi, Sam Sellers e Gilles Graf, che apparissero come avatar ma animati da due persone molto reali: un attore e un esperto di social media. Il pubblico può seguirli su Twitch e LinkedIn. Durante tutta la campagna, forniranno supporto e consulenza ai propri clienti di gioco. Possono anche vendere "prodotti", da 100 a 50.000 franchi svizzeri virtuali: i giocatori possono, ad esempio, ottenere un'assicurazione sulla vita che permette loro di recuperare i propri oggetti in filiale dopo la loro morte, o una protezione legale che permette loro di uscire di prigione. ulteriore. Presto… battezza Assicurazione contro i grandi furtiIl sistema include anche un sito web della campagna e video di YouTube. Baloise, infatti, non ha firmato alcun accordo con l'editore Rockstar. L'operazione viene pubblicata esclusivamente sul server SwissHub, il più grande server privato per giochi di ruolo GTA con oltre 3.500 membri, ci dicono. Questa piattaforma consente ai suoi membri di interagire tra loro nel mondo aperto di GTA V trovando oggetti locali. Oltre alle valute in franchi svizzeri, SwissHub permette di visualizzare auto della polizia, targhe, segnali stradali, numeri di telefono svizzeri… In un certo senso, un cortocircuito tra appassionati svizzeri di GTA, clienti e/o potenziali clienti della Basilese.