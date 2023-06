Marketing – Tutela della salute – Università Jean Monnet

L’Università Jean Monnet presenta lunedì 10 luglio dalle 10:30 alle 12:30 il convegno “Quando il marketing è al servizio della prevenzione sanitaria”, organizzato dal Laboratorio Coactis della Facoltà di Medicina. Aperto a decisori, associazioni, operatori sanitari, management e chiunque sia interessato al marketing e alla salute, questo incontro mira a promuovere scambi e cooperazione nel campo della prevenzione.

durante questo incontro, Claudio DimovProfessore alla San Diego State University (USA) è un esperto di fama mondiale in marketing e comportamento dei consumatori. Natalie Berek CorbonProfessore di biologia cellulare all’Università Jean Monnet Veronique Regnier Donoiscoordinatore dell’Istituto PRESAGE, condivideranno le loro esperienze in Salute e gestione.

Quando il marketing è al servizio della prevenzione sanitaria

Riunione del Dipartimento della Salute

lunedì 10 luglio dalle 10:30 alle 12:30

Facoltà di Medicina (Anfiteatro Simon Vail)

10 Rue de la Marandière, 42270 Saint-Priest-en-Jarez

L’ingresso è gratuito previa registrazione

Claudio DeMoft è la guest star

Claudio Dimovt, Professore, San Diego State University (USA) È un esperto riconosciuto a livello mondiale di marketing e comportamento dei consumatori. È autore di pubblicazioni di marketing e salute su importanti riviste scientifiche come Controllo del tabacco Scienza gestionaleE Giornale di ricerca sui consumatori O Rivista di psicologia dei consumatori, su argomenti come la percezione implicita del consumatore, le misure di marketing o persino il marketing internazionale. Ha anche collaborato con ricercatori sanitari sul contributo del marketing per aiutare a ridurre il consumo di tabacco.

In occasione di questo incontro interdisciplinare, presenterà al pubblico il suo lavoro di ricerca Il ruolo del marketing nella regolamentazione del tabacco e del consumo di prodotti da svapo.

incontro per promuovere misure di prevenzione

Natalie Berek Corbondocente-ricercatore in biologia cellulare presso l’UJM e Laboratorio SAINBIOSEe altri Veronique Regnier Donoiscoordinatore Istituto per la ricerca in prevenzione e salute globale (PRESAGE) UJM, presenterà Progetti di ricerca attuali o futuri al crocevia tra salute e management.

I media e il pubblico sono invitati a partecipare a questo evento eccezionale e scoprire gli sviluppi innovativi e la ricerca nel campo della prevenzione e della salute.

Comitato organizzativozione : Andria Andriuzzi (Coactis / IUT de Saint-Etienne), Boris Chapoton (Coactis / Presage), Laure Ambroise (Coactis / IAE de Saint-Etienne)