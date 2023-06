Gli scienziati identificano un gene che impedisce la trasmissione dell’influenza aviaria all’uomo

Sarai anche interessato [EN VIDÉO] Influenza suina: dovremmo avere paura del nuovo ceppo simile all’H1N1? Un nuovo ceppo di influenza simile al virus pandemico H1N1 è stato identificato dai ricercatori…

Recentemente c’è stato un aumento dei casi di influenza aviaria nel mondo, sia negli uccelli domestici che selvatici, e talvolta negli esseri umani. Dal 2003, 873 casi umani di infezione da H5N1 sono stati segnalati all’Organizzazione Mondiale della Sanità. Perché l’influenza aviaria viene trasmessa in rari casi all’uomo? Questo è l’oggetto dell’ultimo studio internazionale sul potenziale pandemico dell’influenza aviaria, condotto da scienziati di Glasgow e pubblicato in natura.

« Sappiamo che la maggior parte dei virus emergenti che possono causare una pandemia negli esseri umani provengono da animali. È quindi essenziale comprendere le barriere genetiche che possono impedire a un virus animale di replicarsi nelle cellule umane, prevenendo così l’infezione. ha spiegato il Professor Massimo Palmarini, Direttore Centro di ricerca sui virus a Glasgow. Lo studio durato sei anni ha identificato il gene umano BTN3A3 come difensore dell’influenza aviaria. Questo gene si trova nei polmoni e nel tratto respiratorio superiore degli esseri umani, dove si moltiplicano i virus dell’influenza.

La storia delle pandemie influenzali è legata al gene BTN3A3

Tuttavia, la capacità di resistenza del gene BTN3A3 non è infallibile. In primo luogo, i virus dell’influenza umana stagionale (che ci infettano regolarmente) sono resistenti a questo gene, il che significa che quest’ultimo non può bloccarli con successo. Questo è anche il caso di altri virus dell’influenza aviaria come l’H7N9, che hanno una mutazione genetica che permette loro di sfuggire agli effetti bloccanti del gene BTN3A3.

« Tracciando la storia delle pandemie influenzali umane e collegando i geni di resistenza ai principali tipi di virus, i ricercatori hanno concluso che tutte le pandemie influenzali umane, compresa l’influenza spagnola del 1918 e l’influenza suina del 2009, erano causate da ceppi resistenti al gene BTN3A3. Rapporti Guardiano.

« I virus sono in continua evoluzione e possono superare alcune di queste barriere mutando nel tempo. ha aggiunto il professor Palmarini. Studiando l’evoluzione dei ceppi di influenza aviaria, gli scienziati hanno mostrato un aumento del numero di ceppi resistenti al gene BTN3A3 circolanti nel pollame, e questo all’incirca nello stesso periodo degli eventi di infezione negli esseri umani.

Monitora i virus prima che si diffondano

Questo studio indica che la resistenza al gene BTN3A3 può rappresentare un fattore chiave nel determinare se un ceppo influenzale ha un potenziale pandemico umano. ” Ecco perché la sorveglianza genetica dei virus sarà fondamentale per aiutarci a comprendere e controllare meglio la diffusione di virus con potenziale zoonotico e pandemico. hanno avvertito i ricercatori.

La coautrice dello studio, la dott.ssa Ruth Maria Pinto, ha aggiunto: L’identificazione delle varianti resistenti a BTN3A3 non appena compaiono negli uccelli può aiutare a prevenire l’infezione umana. Le misure di controllo per i nuovi virus dell’influenza aviaria possono essere adattate specificamente a quelli resistenti a BTN3A3, così come ad altre caratteristiche genetiche note per essere importanti per la trasmissione zoonotica. »