Marcello Mastroianni, l’attore italiano più comune al mondo

La Trois vi invita questa sera a trascorrere un’ora con uno dei “compagni audaci” per diventare una star. Così i vari testimoni di questo documentario descrivono l’attore italiano Marcello Mastroianni, scomparso 25 anni fa lo scorso dicembre all’età di 72 anni.

Il segreto della simpatia che ha ispirato? Quanto all’essere l’attore “più scandalosamente ordinario”, Good, che non ha mai dimenticato di aver iniziato a recitare sul palco dopo la seconda guerra mondiale, perché non c’erano molte altre distrazioni per il divertimento in quel momento.

Scoperta da Visconti all’età di 24 anni, la sua vita e la sua carriera vengono sconvolte dall’incontro con Federico Fellini, che la sceglie per “La Dolce Vita” perché gli piace il “volto anonimo”. Agli albori dei gloriosi anni ’60 per il cinema italiano, l’inizio di una delle collaborazioni più ricche della storia. Altri incontri nella sua vita sono conosciuti come Catherine Deneuve e Sophia Loren. Bella vita da guardare.

“Marcello Mastroianni, il Grande Italiano”, 6 maggio, ore 20:35, La Trois.