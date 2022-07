Un aereo italiano viene intercettato da un Mirage 2000 su Tolone

L’Air and Space Force ha annunciato sul suo account Twitter che un aereo leggero è stato intercettato da un Mirage 2000 su Tolone intorno alle 10:30 di questo mercoledì mattina. Il dispositivo ha infranto diverse regole ed è entrato nei cieli francesi. Non l’ha fatto Nessun piano di volo, nessuna comunicazione radio E volò “Aree riservate”, cita anche l’Air and Space Force. Il comportamento del pilota può confondere: “Era completamente perso, è entrato nello spazio aereo di Nice-Côte d’Azur, dove ha interrotto il traffico, poi ha continuato la sua rotta in modo irregolare verso Cannes (…) Si è spostato di lato e ha volato in diversi aeroporti.“, spiega il tenente colonnello Vincent del National Air Operations Center.

Il volo è stato chiuso una ventina di minuti dopo aver sorvolato lo spazio aereo dell’aeroporto di Nizza. Nessun volo è stato in grado di atterrare o decollare dall’aeroporto della Costa Azzurra tra le 8:46 e le 9:07. Il danno è stato molto minimo, solo un volo è stato ritardato di un quarto d’ora. Dovette atterrare poco dopo la chiusura dello spazio aereo e fece alcune virate prima di atterrare.

Gli aviatori inviati per incontrarlo non potevano contattarlo.Tutti i piloti conoscono la radiofrequenza di soccorso”, osserva il tenente colonnello Vincent, “ma nemmeno a questo risponde.“. Di fronte a questo comportamento allarmante, mentre il piccolo aereo si stava dirigendo verso l’aeroporto di Marsiglia-Provenza, i piloti dell’esercito si prepararono a costringerlo ad atterrare all’aeroporto di Aix-Les-Milles. .

Volo, A Scuola italiana di addestramento al voloInfine, sotto la sorveglianza di un elicottero Fennec, è atterrato da solo all’aerodromo di Aix-Les Milles.

Il pilota della macchina è stato arrestato dalla polizia aerea intorno alle 12, citando ulteriormente l’Aeronautica Militare, che è abituata a questo tipo di intervento. L’anno scorso in Francia erano 170.