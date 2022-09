Affare Pogba: i media italiani svelano i dettagli della pressione di Paul a Torino

Le lingue sono sciolte sulla questione Pogba. Mathias Pogba ha risposto in un nuovo video in seguito alle accuse di estorsione contro suo fratello, poiché sua madre era stata descritta come una “capobanda” dall’ex capo di Tours.

Mercoledì sera, il quotidiano italiano La Repubblica ha fornito alcuni dettagli in più sul presunto alterco al centro di allenamento della Juventus. Il 14 luglio il centrocampista ha ricevuto la visita di due francesi che volevano parlare con Paul Pogba. In macchina stava aspettando anche una terza persona.

Al centro di addestramento c’è una guardia. Ha informato Hub che c’erano molte persone a vederlo. Paul Pogba si rifiuta di incontrarli. Secondo La Repubblica, la visita “è legata a minacce ed estorsioni aggravate denunciate dal giocatore francese e la procura di Torino ha aperto un’inchiesta”. Due giorni dopo l’incidente, Paul Pogba ha sporto denuncia a Torino per estorsione.

Pochi giorni fa, la Francia ha riferito che il tirocinante del Manchester United voleva tornare a Boot per sfuggire ai suoi ricattatori. Solo allora avrebbe identificato suo fratello come una delle persone che cercavano di intimidirlo.

Questo mercoledì, lo ha annunciato il parigino “È stata aperta un’indagine sulla sospetta estorsione a spese di Paul Pogba, che prende di mira un gruppo di cinque-dieci persone della regione di Parigi”. I media sono andati oltre e ne hanno citati molti, incluso uno “Il personale della squadra francese è stato interrogato come testimone”.