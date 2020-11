Mancanza d’acqua nelle due Nocera: mercoledì problemi in varie zone

Mancanza d’acqua nelle due Nocera. Lavori dell’Ausino in programma per mercoledì causeranno disagi in varie zone delle due città

Mercoledì di disagi a causa di mancanza d’acqua nelle due Nocera. L’Ausino spa ha predisposto una riduzione dei flussi idrici su due grosse condotte adduttrici.

Sono infatti in programma interventi urgenti ed indifferibili presso l’opera di captazione denominata Sorgente Nuova Olevano.

Gli interventi causeranno dunque problemi ai cittadini residenti in varie zone di Nocera Inferiore e Nocera Superiore.

La riduzione del flusso dell’acqua comporterà quindi mancanze e abbassamenti della pressione idrica. L’intervento dell’Ausino durerà dalle 6 del 25 novembre alle 2 del giorno successivo.

Le aree di Nocera Inferiore interessate dai disagi

La città capofila dell’Agro sarà interessata dunque da problemi in numerosi quartieri. Lungo infatti l’elenco delle vie dove si verificheranno abbassamenti di pressione e mancanze d’acqua:

Apostolico Montalbino

Contrada Montalbino

Traversa II Di Montalbino

Alberto Mazzeo

Alveo Mangiaguerra

Alveo San Nicola

Casa Sasso

Degli Olivetani

Dei Sarrasti

Domenico Fedele

Francesco Fronda

Giacomo Leopardi

Gianbattista Vico

Giuseppe Atzori

Luigi Maiorino

Matrognana

Michele Riccio

Montalbino

Pietro De Concilis

Raffaele Grimaldi

S. L. D’Angiò

San Prisco

Santa Croce

Vescovado

Vicinale Rullo

La Gori ha quindi previsto un servizio sostitutivo con autobotte presso piazzale San Prisco, angolo via Vicinale Rullo.

Le frazioni di Nocera Superiore

Anche a Nocera Superiore numerosi cittadini dovranno far fronte a problemi di approvvigionamento idrico. Qui di seguito dunque l’elenco delle vie interessate:

Cupa Sorvello

Antonio Gramsci

Cannella Tondi

Cupa San Clemente

Cupa San Giovanni

I Maggio

IV Novembre

Cupa Mileto

Cupa San Ciro

Lamia

Nazionale

San Ciro

San Gregorio Magno

Spineta

Alveo Tondi

XXV Aprile

Anche nella città del Battistero sarà quindi previsto un servizio di autobotte su via Nazionale, all’intersezione con via Lamia.

Secondo quanto comunicato da Ausino, l’erogazione idrica riprenderà gradualmente dalle 2 di giovedì 26 novembre prossimo.

Come di consueto, alla ripresa dell’erogazione, potrebbero verificarsi temporanei problemi di torbidità dell’acqua. È dunque consigliato far scorrere i rubinetti per alcuni minuti, per ripristinare al meglio il servizio.