Madre e quattro figli trovati morti a Mo: arrestato il padre, aveva già accoltellato la moglie nel 2019

Un padre sospettato di aver ucciso lunedì sera una madre e i suoi quattro figli, di età compresa tra nove mesi e dieci anni, nella loro casa di Meaux-in-Seine-et-Marne, è stato arrestato martedì mattina nel vicino dipartimento della Senna. Denis, a Sevran, lo abbiamo appreso da una fonte della polizia.

Un'altra fonte della polizia ha detto che l'uomo era già noto per aver commesso atti di violenza domestica e disturbi psicologici.

In realtà ha pugnalato sua moglie alla spalla nel 2019, ha detto il procuratore di Mo.

Jean-Baptiste Bladier ha dichiarato durante la sua conferenza stampa che la procedura è stata respinta a causa del cattivo stato mentale. La perizia degli esperti ha dimostrato che c’è stata la cancellazione della discriminazione per l’imputato, un francese di 33 anni, monitorato dal 2017 per disturbi depressivi e psicotici.

Bambini di età compresa tra 9 mesi, 4, 7 e 10 anni

Il giorno di Noel,Intorno alle 21:00, i corpi di cinque persone sono stati scoperti in un appartamento situato a Mu, dopo che i parenti preoccupati per l'insensibilità degli occupanti dell'edificio hanno rilasciato i corpi di cinque persone.“, ha affermato il procuratore di Meaux, Jean-Baptiste Bladier, in un comunicato stampa.

Si tratta di una madre e dei suoi figli, di nove mesi, quattro anni, sette e dieci anni.

“L'appartamento non presentava segni di effrazione e il padre di famiglia era assente“, ha aggiunto il pubblico ministero.

Secondo una fonte vicina al caso, la madre 35enne e i suoi figli sono stati accoltellati a morte. Secondo questa fonte, il padre ha 33 anni.

L'indagine sugli “omicidi premeditati” è stata aperta alla direzione regionale della polizia giudiziaria di Versailles.

Serie di omicidi di bambini

Le ultime notizie parlano di due tripli omicidi commessi da padri nella regione parigina.

Alla fine di novembre, un uomo di 41 anni, già condannato per violenza domestica, si è recato alla stazione di polizia per confessare l'omicidio delle sue tre figlie di età compresa tra i 4 e gli 11 anni ad Alfortville (Valle della Marna). ). Ha menzionato specificamente il contesto del conflitto con il suo ex compagno riguardo alla custodia dei figli.

Un mese prima, in ottobre, un gendarme aveva ucciso le sue tre figlie prima di suicidarsi nella sua casa di Vimars, nella Val d'Oise. Gli incidenti sono avvenuti anche “in un contesto familiare complesso”, secondo la Procura di Pontoise.

In media, in Francia si verifica un femminicidio ogni tre giorni: 118 donne sono state uccise l'anno scorso dai loro mariti o ex mariti. Queste tragedie si verificano spesso nel contesto di una rottura.

In totale, la polizia ha individuato 244.300 vittime di violenza domestica, in stragrande maggioranza donne, con un aumento del 15% rispetto al 2021, che le associazioni hanno interpretato come un segnale di una maggiore fedeltà alla parola data.