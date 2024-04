Maddy McCann: Questa è la telefonata che inchioda il principale sospettato

Anni dopo la scomparsa di Maddie McCann mentre era in vacanza in Portogallo, il caso rimane intrigante. Recentemente Christian Bruckner, il principale sospettato di questa scomparsa, Ancora una volta è stato implicato più di un elemento di disturbo. L'uomo, infatti, ha ricevuto una telefonata poche ore dopo il rapimento della piccola. Spiega che la telefonata potrebbe costituire una prova decisiva contro l'uomo il Sole.

Il 3 maggio 2007, tra le 22:30 e le 23:00, Christian Bruckner morì effettivamente. Telefonata di 30 minuti ad un numero portoghese. Il numero in questione era intestato a un uomo che viveva vicino all'appartamento dove alloggiava la famiglia di Maddy. Tuttavia, L'uomo in questione ha affermato di non conoscere Bruckner E non avere una conversazione telefonica con lui quella sera. Questa affermazione contraddice le prove e solleva molte domande.

Più di un fragile alibi per la scomparsa di Maddie McCann

Christian Bruckner ne ha parlato alla poliziaEra a casa con la sua ragazza Mentre la ragazza è scomparsa. Tuttavia, questa scusa ora si rivela confutabile a causa di questa telefonata. Lo pensano gli investigatoriÈ improbabile che Bruckner abbia fatto una telefonata di 30 minuti a qualcuno che non conosceva Mentre era a casa con la sua compagna in quel momento.

Già condannato per pedofilia e traffico di droga, Gli investigatori ritengono ragionevole ritenere che Bruckner possa essere stato coinvolto nella scomparsa di Maddie McCann. Si sa inoltre che nella zona in cui la ragazza era scomparsa erano presenti anche bar e locali tedeschi.

Nuovo sviluppo nelle indagini

Questo rappresenta la telefonata adesso Nuovo sviluppo E un elemento nuovo e cruciale in un caso che va avanti da più di 15 anni. Le indagini sperano anche che il ritrovamento di questo oggetto permetta di ritrovarlo Alla fine le indagini andarono avanti E potresti trovare Maddie. Da allora gli investigatori hanno raddoppiato gli sforzi e stanno analizzando i dati telefonici di Christian Bruckner e dei suoi parenti.

Nonostante le numerose evidenze che travolgono il tedesco, Ci sono ancora molte zone grigie in questa questione. Il corpo di Maddie non è mai stato ritrovato e nessuno sa cosa sia successo alla bambina. La polizia continua le sue ricerche nella speranza che un giorno possa sollevare il velo su questo mistero.