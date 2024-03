Lussemburgo: durante le visite ufficiali ci sono troppe auto inquinanti?

Questo è un problema che non si poneva diversi anni fa, ma è diventato fondamentale nel contesto della trasformazione ambientale, ma anche nel contesto delle istituzioni ideali. In un'interrogazione parlamentare il deputato pirata Mark Jorgen è rimasto sorpreso dalle pratiche di trasporto durante la visita di stato del presidente ceco Petr Pavel, dal 29 febbraio al 1 marzo.

In generale, il primo ministro spiega che, in teoria, tutti i nuovi veicoli acquistati dalla famiglia granducale saranno elettrici o ibridi, a meno che non debbano raggiungere “obiettivi specifici” che questi modelli non consentono. “Il governo e la Casa del Granduca lavorano costantemente per migliorare la sostenibilità della loro flotta”, continua Frieden.