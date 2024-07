Azioni statunitensi da tenere d’occhio a Wall Street (aggiornato) – 07/09/2024 alle 14:21

Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,09% pour le Dow Jones .DJI , de 0,2% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,31% pour le Nasdaq. * INTEL INTC.O , NVIDIA NVDA.O et MARVELL TECHNOLOGY MRVL.O avancent entre 1% et 3% en avant-Bourse après que le secteur des semi-conducteurs liés à l'intelligence artificielle a enregistré des gains importants la veille. * DISNEY DIS.N a dévoilé mardi son projet de lancement d'un nouveau navire de croisière, fruit d'un partenariat avec Oriental Land Company (OLC), l'exploitant de Tokyo Disneyland, qui partira de la capitale nippone à partir de l'exercice 2028, ajoutant ainsi un neuvième navire à la flotte croissante du groupe. * KKR KKR.N - La société de capital-investissement envisage de vendre la moitié de sa participation de 43% dans le fabricant japonais d'équipements de semi-conducteurs Kokusai Electric 6525.T , selon deux sources au fait du dossier. * PARAMOUNT PARA.O - David Ellison, directeur général de Skydance Media, a exposé lundi sa vision de Paramount Global en tant que société hybride de technologie et de médias lors d'une présentation après l'annonce d'un accord de fusion entre les deux groupes, dans un contexte de concurrence accrue entre les studios hollywoodiens et les géants de la technologie qui font leur entrée dans le secteur du divertissement. * BOEING BA.N , UNITED AIRLINES UAL.O - Un appareil Boeing de United Airlines a perdu lundi une roue du train d'atterrissage au décollage de l'aéroport de Los Angeles, mais a atterri en toute sécurité à Denver, sa destination prévue, sans faire de blessés, a déclaré la compagnie aérienne. * JOHNSON & JOHNSON JNJ.N - Le groupe américain Emergent BioSolutions EBS.N a déclaré lundi que Johnson & Johnson avait accepté de payer 50 millions de dollars pour régler des réclamations liées à la fin d'un contrat de fabrication de son vaccin contre le COVID-19. * ELI LILLY LLY.N - Une analyse montre que Mounjaro, le traitement du groupe pour la perte de poids, entraîne une perte de poids plus rapide et plus importante que le traitement de Novo Nordisk NOVOb.CO . L'action avance de 0,4% en avant-Bourse. * SECTEUR BANCAIRE - La Réserve fédérale américaine envisage de changer les règles de calcul de surcharge systémique appliquées aux huit plus grandes banques du pays, leur permettant d'économiser des milliards de dollars en capital. * SECTEUR PÉTROLIER - Les compagnies pétrolières et gazières du Texas ont repris leurs activités mardi après le passage de l'ouragan Beryl, qui a endommagé des biens et privé des millions de personnes d'électricité. * LUCID GROUP LCID.O va rappeler 5.251 de ses berlines de luxe Air, a annoncé mardi l'Administration nationale américaine de la sécurité routière (NHTSA). * PFIZER PFE.N a annoncé mardi que son directeur scientifique, Mikael Dolsten, qui a joué un rôle clé dans le développement du vaccin du groupe contre le COVID-19, allait quitter ses fonctions après plus de 15 ans de carrière au sein du laboratoire. * TEMPUS AI TEM.O progresse de 5,2% en avant-Bourse, les courtiers de J.P.Morgan et Morgan Stanley ayant entamé le suivi de la valeur avec une recommandation à "surpondérer", tandis que Needham a commencé à couvrir la start-up américaine avec une recommandation à "acheter". (Rédigé par Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)