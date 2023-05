Un Cadre italiano pronto a servire il Chelsea?

Il Chelsea, che è un miserabile undicesimo in Premier League, affronterà il Manchester City questa domenica (17:00). Prima di allora, il club inglese spera di vendere.

Secondo quanto dichiarato da Frank Lampard in conferenza stampa, il club inglese, che la prossima estate sta cercando di ridurre l’organico, è quasi al 9° posto in organico. L’allenatore inglese dei Blues, infatti, sperava di ingaggiare Erling Holland qualche anno fa: “Ho molto rispetto per Erling Holland come giocatore. Era un giocatore che ho cercato di portare al Chelsea quando sono arrivato qui per la prima volta ed ero molto ansioso di portarlo. Ovviamente non si poteva fare, ma in quel momento la sua posizione era molto chiara. Quindi lo rispetto, mi piace vedere giocatori di questo livello, mi piace vedere giocatori con questa personalità e lui ha dimostrato questa voglia di giocare bene..

Frank Lampard ha allenato il Chelsea tra il 2019 e il 2021, mentre Erling Holland è passato all’RB Salzburg (2019-2020) e al Borussia Dortmund (2020-2022). Il norvegese potrebbe anche essersi sviluppato al Manchester United.

Loftus-Cheek in Italia?

Da parte sua, il fuoriclasse del Chelsea Ruben Loftus-Cheek è in scadenza di contratto fino al 2024. Secondo le informazioni rilasciate quel giorno Cinguettio Secondo il giornalista Fabrizio Romano, il Milan è in trattative con i Blues per il trasferimento del 27enne inglese. Anche il centrocampista, ceduto in prestito al Fulham la scorsa stagione, è un “Obiettivo prioritario” Ruben Loftus-Cheek ha concluso una sana stagione con il Chelsea (30 presenze, 19 presenze, nessun gol, 2 assist) in una sfortunata semifinale di Champions League.

Il Milan considera Ruben Loftus-Cheek un obiettivo prioritario e presto riprenderanno i colloqui con il Chelsea e il campo del giocatore. RLC è entusiasta del movimento. 🔴⚫️ #CFC Comprendi che questa sarà una mossa permanente con i club che negoziano i dettagli chiave dell’accordo. pic.twitter.com/I61h84jtcI — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 19 maggio 2023

Il nazionale britannico vorrebbe un cambio di scenario e non sborserà qualche milione di euro per un elemento di status di sostituto nell’11a squadra della Premier League. Il suo trasferimento è di circa 25 milioni di euro.