L’uomo che ha lasciato la moglie per un rifugiato ucraino si ritrova senza contratto e senza soldi

La storia non ti è estranea: è naturale. Ve l’abbiamo detto qualche settimana fa la storia Tony, un uomo britannico dal grande cuore accolto nella sua casa, e la madre dei suoi figli, la giovane Sophia, una rifugiata ucraina di Leopoli. Aveva un cuore così grande che si innamorò della sua ospite e lasciò la sua compagna per accompagnarla.

Questa storia si è rapidamente diffusa ampiamente e Tony, che possiede la sua compagnia di sicurezza, ha sentito l’effetto del proprio tumulto. L’uomo spiega al Daily Star che dopo la sua storia e per l’accesso dei giornalisti alla sua vita, il suo più grande contratto è stato rescisso. Se ne ha ancora un po’, mostra che è morto con stipendioQuasi 2.000 sterline (2357 euro) a settimana per niente a causa dei media che interrogano le guardie di sicurezza sul posto di lavoro per estrarre loro il mio numero di telefono.. Questa situazione si aggiunge ai molti messaggi di odio che ha ricevuto dopo la copertura mediatica della sua storia. Un duro colpo per un 30enne.

Riqualificazione musicale?

Tony usa il suo tempo libero per dedicarsi a uno dei suoi interessi: la musica. Ha anche composto e pubblicato su Youtube una canzone rap in cui racconta la sua storia e si occupa della sua ex moglie. in “dall’Ucraina alla pioggia del Regno Unito”, possiamo sentire: “Non mi interessano le recensioni e i messaggi di odio. Vivo la mia vita al massimo, vivo senza rimpianti. Ora sto con una bionda, ma la mia ex era una bruna. L’ex ha due facce ed è l’unica uno in qualche modo per descrivere quello che ha detto ai media. Sì? Era tutta una bugia. “Le persone mi hanno mandato in privato. Cosa vogliono sapere? Perché ho lasciato il mio ex ragazzo e i miei figli?”

Secondo il Daily Star, il rapporto tra gli ex coniugi si è notevolmente deteriorato.

La coppia anglo-ucraina è ancora insieme.