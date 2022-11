Il Quebec meridionale riceverà i suoi primi fiocchi di neve questa settimana?

È probabile che un sistema del Colorado porti il ​​primo tappeto bianco della stagione in diverse aree del sud della provincia, tra cui Montreal, Quebec, Laurentian, Ottawa e Pasqua. Questa prima neve cumulativa della stagione potrebbe apparire mercoledì.

Possibili impatti sulle strade

Quello che accadrà a queste zone non è niente in confronto a quanto ha visto la parte orientale della provincia questo fine settimana. Ma sono ancora pochi centimetri di manto nevoso, che possono avere impatti significativi sulle strade. Un capo da non perdere ovviamente, soprattutto per chi non ha ancora i propri pneumatici invernali.

La neve è in ritardo

Si prevede che le temperature si avvicineranno allo zero nelle prossime due settimane, il che significa che la neve avrà molte opportunità per farsi strada. Anche quest’anno è tardi: in media, i primi fiocchi di neve compaiono il 27 ottobre. Tuttavia, può recuperare il tempo perso, poiché i primi cinque centimetri di solito raggiungono in media il 26 novembre. E non è impossibile che una neve di questa entità copra il Quebec meridionale.

Vedi anche: Incendi boschivi a novembre