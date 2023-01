Luis Suarez / Italia / Juventus / SOFOOT.com L’avvio delle indagini sul falso processo italiano

Ci sono molte persone a Perusa Court questo pomeriggio.

Questo mercoledì è stata aperta un’indagine a tre sul fallito raid italiano di Luis Suarez a Perugia, durante il quale è stato fatto deragliare. Il trasferimento dell’uruguaiano alla Juventus A settembre 2020 Gazzetta dello Sport, tra gli imputati ci sono Giuliana Grego Polli, ex rettore dell’Università degli studi di Perugia e preside del corso di laurea in linguistica, Simone Olivieri, ex direttore generale dell’ateneo, e la professoressa Stefania Spina. Sono stati accusati di falsa testimonianza.

Tra gli imputati c’era anche l’avvocato della Juventus Maria Cesarina Turco, fino all’assoluzione nell’udienza preliminare del processo. Se nessun tesserato o ex tesserato della Juve fa parte degli imputati, nell’elenco dei testimoni convocati dal tribunale compariranno meno di 36 persone. Tra loro Andrea Agnelli e Federico Cherubini. Presidente del club per dodici anni, e il suo attuale coordinatore sportivo. Anche l’ex ministro democratico dei Trasporti Paola Di Micheli sarà ascoltata per il suo consiglio all’ex direttore sportivo della Vecchia Signora Fabio Paradisi sul caso. A testimoniare anche l’insegnante ed esaminatore di Luis Suarez durante il finto processo, Lorenzo Rocca, che è già stato condannato a un anno di reclusione. Infine, Suárez parteciperà virtualmente in videoconferenza da Porto Alegre, da qualunque parte provenga. Impegnati con il Grêmio.

Un piccolo errore negli accordi tra amici.

B p