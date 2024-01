Barbie e Oppenheimer hanno partecipato ai Golden Globe Awards domenica sera in cerca di riabilitazione

Miglior film drammatico : “Anatomia di una caduta”, “Moonflower Killers”, “Il Maestro”, “Oppenheimer”, “Vite passate”, “Area di interesse”

Miglior film commedia o musicale : “Aria”, “American Fantasy”, “Barbie”, “Vacanze invernali”, “Maggio dicembre”, “Povere creature”.

Miglior attore in un film drammatico : Bradley Cooper, “Il Maestro”; Leonardo DiCaprio, “Gli assassini del fiore di luna”; Colman Domingo, “Bayard Rustin”; Barry Keoghan, “Saltbourne”; Cillian Murphy, Oppenheimer; Andrew Scott, “Senza la nostra università si conosce”

Miglior attrice in un film drammatico : Annette Bening, “Inaffondabile”; Lily Gladstone, “I killer del fiore di luna”; Sandra Holler, “Anatomia di uno scivolo”; Greta Lee, “Nos viees d'avant”; Carey Mulligan, “Il Maestro”; Kaylee Spaeny, “Priscilla”.

Miglior attore in un film commedia : Nicolas Cage, “La sceneggiatura del sogno”; Timothée Chalamet, “Wonka”; Matt Damon, “Aria”; Paul Giamatti, “Pausa invernale”; Joaquin Phoenix, “L'amante ha paura”; Jeffrey Wright, “Il romanzo americano”;

Miglior attrice in un film commedia : Fantasia Barrino, “Il colore viola”; Jennifer Lawrence per “La sfida”; Natalie Portman per “May December”; Alma Puesti, “Foglie morte”; Margot Robbie per il film “Barbie”; Emma Stone per “Povere creature”

Miglior attore non protagonista : Willem Dafoe, “Le creature dei poveri”; Robert De Niro, “I killer del fiore di luna”; Robert Downey Jr., “Oppenheimer”; Ryan Gosling, “Barbie”; Charles Milton, “Maggio dicembre”; Mark Ruffalo “Povere creature”

Miglior attrice non protagonista : Emily Blunt, “Oppenheimer”; Danielle Brooks, “La Couleur Pourpre”; Jodie Foster, “Inaffondabile”; Julianne Moore, “Maggio Dicembre”; Rosamund Pike, “Saltbourne”; Da'Vine Joy Randolph, “Pausa invernale”

Miglior regista : Bradley Cooper, “Il Maestro”; Greta Gerwig, “Barbie”; Yorgos Lanthimos, “Le creature di Boufres”; Christopher Nolan, “Oppenheimer”; Martin Scorsese, “I killer del fiore di luna”; La canzone di Celine “Nos Vies d'avant”

Miglior film in lingua straniera: “Anatomia di una caduta”; “Foglie morte”; “Sono un capitano”; “La nostra vita passata – la nostra vita prima”; “Cerchio di neve”; “area di interesse”Miglior film d'animazione : “Il ragazzo e l'airone”; “primario”; “Spider-Man: Attraverso il Ragnoverso”; “Suzume”; “Film di Super Mario Bros”; “Desiderio – Asha e la stella fortunata”.