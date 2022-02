“Ti biasimo per aver rilasciato informazioni, chiamato e fatto telefonate”: Gerard Darmon attacca Edwy Blenell

L’atmosfera era tesa allo spettacolo Siamo viviIn Francia 2. Gérard Darmon ha assunto la carica di giornalista e co-fondatore di Mediapart. “Edwie Plenell è un uomo che rabbrividisce quando parla, è così fastidioso”, ha esordito l’attore, prima di chiamarlo “lo spauracchio della politica e delle relazioni umane”.

Poi il rappresentante francese ha denunciato i metodi del giornalista investigativo. “Mentre tu sai tutto e nient’altro, lo trovo. La conclusione di quello che ci hai detto stasera non è molto. Perché cosa ci avvisa? Il discorso di Zemmour, l’ascesa dell’estrema destra, i pericoli della democrazia, il potere dei ricchi sui media… Sono sicuro che tutti qui lo sanno. Quindi devi prenderlo sul serio, ma trovo che i metodi non siano molto efficaci”, ha detto. E per aggiungere che c’era, secondo lui, qualcosa di “un po’ tartuf” nel discorso di Edwi Blenell, qualcosa che lo infastidiva “un po’”.

“È per questo che ti biasimo di tanto in tanto, per essere un giudice, per essere un poliziotto, per divulgare informazioni, per chiamare, per fare telefonate“Ha finito.”Non mi piace questo modo di fare“.

Pregiudizio, secondo Edwy Blenell

Per il giornalista, le parole di Gérard Darmon sono “caricatura, pregiudizio”. “Questo pregiudizio sopravvive da noi, i giornalisti che fanno questo lavoro, quelli che prendono la penna per ferire, quelli che trasmettono cattive notizie, quelli che raccontano fatti che non vogliamo sentire. Ci siamo abituati, perché le persone ci descrivono, ci vedono come cani che abbaiano, interrogatori, persecutori“, È per spiegare.

“Mi ha parlato delle informazioni pubblicate da Mediapart che non erano di utilità generale, che, né a destra né a sinistra, non erano utili al dibattito pubblico, il che non era vero, e che non ci permetteva di pensare, di chiederci nuove domande”, ha proseguito il co-fondatore di Mediapart, citando molte delle scoperte rivelate dal sito, come la recente vacanza di Jean-Michel Blanquer a Ibiza.