Niente selfie per Clara Luciani? Il cantante spiega!

Sono passati alcuni anni da quando la cantante francese è diventata una celebrità. Ha anche vinto un premio di artista musicale dell’anno. Sfortunatamente per lei, il successo a volte porta molti fan desiderosi.

Molti di loro chiedono in particolare i selfie. Ma ad alcune star non interessa quel tipo di “dedizione”. È il caso della cantante francese che spiega perché non apprezza questo esercizio.

“Volevo chiarire una cosa con te da molto tempo.…, esordisce Clara Luciani, Non mi piacciono le foto per la semplice buona ragione che non mi piace molto il mio viso, che sono timido e non mi sento a mio agio con l’idea di dover affrontare costantemente la mia foto”.

Alcuni le diranno che ha scelto la strada sbagliata, ma lei risponde. “Mi dirai che ho scelto la professione sbagliata e allo stesso tempo non perché sono una cantante e non una modella”. Se la cantante mette spesso al primo posto la felicità dei suoi fan, questo non è sempre possibile. “A volte mi chiede delle foto quando sono in pigiama, quando ho fretta, o semplicemente nei giorni in cui preferirei essere un topolino e poter passare inosservato. In quei giorni, rifiuto educatamente, spiegando perché”.

Nonostante le spiegazioni, alcuni fan non rispettano la decisione dell’artista, insultando apertamente il cantante. “Te lo chiedo dal profondo del mio cuore, non urlare cose cattive per me per strada, non farmi foto a mia insaputa, o dimmi che ho una testa grossa”.