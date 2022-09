Lori parte solo per poche ore per fare shopping… Quando torna a casa, il suo balcone non c’è più!

Laurie Penny, britannica, ha spiegato nelle colonne di The Sun l’avventura che ha vissuto una volta al ritorno da una giornata di shopping. Quando ha aperto la porta, ha notato che il suo balcone… era scomparso!

Laurie tornò a casa dopo una giornata di shopping e fece una scoperta sorprendente. La giovane ha scritto su Twitter: “È imbarazzante, ma ieri avevo un balcone che adoravo. Stamattina sono andata a fare shopping per qualche ora, e ora… beh, eccoci qua”.

Poi si rivolge al comune dicendo loro: “So che siete occupati, ma potete dirmi chi ha preso il mio balcone e forse anche perché?”

E solo più tardi Laurie ricevette una spiegazione. Il consiglio di Islington gli ha detto che i lavoratori avevano abbattuto il suo balcone per riparare una grave perdita nella proprietà. Quindi le piastrelle che erano sul pavimento dovevano essere rimosse. “L’appaltatore avrebbe dovuto contattare il residente prima dell’inizio dei lavori, ma sfortunatamente ciò non è avvenuto. Il comune ha contattato i residenti per scusarsi e rassicurarli sul fatto che il balcone sarebbe stato completamente ricostruito”, ha aggiunto il comune.

“È un pasticcio divertente, ma finisce bene. La prossima settimana devo prendere il mio nuovo balcone”, conclude Laurie.