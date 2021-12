La variante Omicron genera meno ricoveri rispetto a Delta? Cosa rivelano i nuovi dati del Regno Unito

Questi studi preliminari – uno dalla Scozia e l’altro dall’Inghilterra – sono stati accolti da esperti, ma sono stati cauti e hanno indicato che l’alto tasso di trasmissione del virus potrebbe portare a malattie più gravi.

“Quello che stiamo dicendo è che questa è una buona notizia con sfumature – con sfumature perché queste sono osservazioni iniziali e sono statisticamente significative e mostriamo un rischio ridotto di ricovero”, ha detto ai giornalisti il ​​coautore scozzese dello studio Jim McMenamin in una telefonata .

La ricerca scozzese ha esaminato i casi registrati a novembre e dicembre, raggruppandoli in due gruppi: delta da un lato e omicron dall’altro.

Secondo questo studio, “Omicron è associato a una riduzione di due terzi del rischio di ricovero per Covid-19 rispetto a Delta”. È stato anche dimostrato che la dose di richiamo fornisce una protezione aggiuntiva significativa contro l’infezione sintomatica.

Questo è un piccolo studio che non ha esaminato nessuno in ospedale e di età inferiore ai 60 anni, ma gli autori hanno affermato di aver aggiustato questi limiti utilizzando metodi statistici.

Il secondo studio, dall’Inghilterra, ha riscontrato una riduzione del 20-25% in qualsiasi tipo di ricovero per Omicron rispetto a Delta e una riduzione del 40-45% del pernottamento (“ricovero”).

Solo lo studio scozzese ha preso in considerazione l’ammissione.

“Mentre ridurre il rischio di ospedalizzazione con una variabile di omicron è rassicurante, il rischio di infezione è ancora molto alto”, ha avvertito Azra Ghani dell’Imperial College di Londra, coautore dello studio in inglese. “Aggiungendo la dose di richiamo, i vaccini continuano a fornire la migliore protezione contro l’infezione e il ricovero”.

Nessuno dei due studi è stato ancora esaminato, ma si aggiungono a un numero crescente di prove su Omicron. Il n’est pas clair si la diminution du taux de cas graves observée avec Omicron est due aux caractéristiques du variant ou s’il semble moins sévère parce qu’il se heurte à des popolazioni davantage immunisées avacantes parce du é que from the past.

“Questa notizia non toglie nulla all’insolita prevalenza di questa variante nella popolazione, e al fatto che anche una piccola percentuale di persone che necessitano di cure ospedaliere per il Covid potrebbe trasformarsi in numeri molto elevati se il tasso di prevalenza comunitaria continua ad aumentare” ha avvertito Penny Ward, un professore di Medicina Farmaceutica al King’s College di Londra, che non era coinvolto nella ricerca.