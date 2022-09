Liz Truss eletta Primo Ministro del Regno Unito

Liz Truss, 47 anni, è stata eletta lunedì primo ministro della Gran Bretagna. Ha assunto la posizione di leader del Partito conservatore da Boris Johnson.

IlEze Truss, l’attuale ministro degli Esteri, succederà a Boris Johnson come Primo Ministro britannico.







La nomina di Liz Truss, 47 anni, è stata annunciata lunedì pomeriggio quando è stato annunciato il risultato del voto palese di circa 200.000 membri del Partito conservatore.

Ha vinto con un ampio margine (57%) sull’ex partner finanziario Rishi Sunak (43%), secondo i risultati annunciati da Graham Brady, responsabile dell’organizzazione del ballottaggio interno innescato dalle dimissioni di Boris Johnson all’inizio di luglio.







Boris Johnson, costretto a dimettersi dopo una serie di scandali, dovrebbe consegnare le dimissioni martedì alla regina Elisabetta II. Seguirà Liz Truss come 15° primo ministro durante i 70 anni di regno del monarca, prima di tornare a Londra per tenere il suo primo discorso fuori Downing Street 10, formando il suo governo e affrontando mercoledì per la prima volta in Parlamento il leader laburista Keir.