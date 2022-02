“L’oggetto della qualificazione per i playoff 1”

10/12. Voici le bilan de l’Union Saint-gilloise après ses rencontres face a Genk, Bruges, Anderlecht et l’Anversa.

Des résultats impressionnants, mais Felice Mazzu garde les pieds sur terre après cette victoire sur les terres anversoises. On n’avait pas établi de bilan chiffré avant ces rencontres. On a pris chaque match avec sa valeur et la qualité de l’adversaire. On a fait de notre mieux et ça nous a réussi. en playoffs 1, voire quatre si on n ‘y est pas. On doit garder notre calme et notre sérénité pour la suite”.

Les Bruxellois se rendaient à l’Anversa dans un climat ostile per il ritorno dei sostenitori. Una fonte di motivazione supplementare? L’antico allenatore di Charleroi en est convaincu. “C’était une excitation positive. Je prends l’esempio de Guillaume François qui n’a pas eu l’occasion de beaucoup jouer ces derniers temps. Face à l’Anversa, il m’a dit que ça allait être un match excitant. Cela montre une form d’envie et de maturité. C’est ce qui représente ce groupe“.

L’USG a montré une réelle intelligence de jeu tant sur le plan offensif que défensif. “C’est notre marque de fabrique. In veut défendre ensemble. Regardez le travail des attaquants qui dépensent énormément d’énergie. C’est straordinario. Ils ont beaucoup de réceptivité et d’intelligence”.

Les pensionnaires du Parc Duden comptent désormais dix points d’avance sur l’Anversa et douze sur Bruges. Quel est donc le veritable objectif de l’Union ? “On ne va pass se cacher. L’objectif est de se qualifier pour les playoffs 1. Quand mathématiquement ce sera fait, on voudra prendre du plaisir et vivre des gros match”.

Mais quel est le plus gros danger des Bruxellois après cette excellente série ? “L’autosuffisance. Le fait d’avoir traversé un mois de janvier comme celui-ci et retomber dans des travers de manque de simplicité ou d’humilité”.

L’ancien prof de gym ne veut pas s’étendre sur la suite du calendrier et d’une éventuelle pression supplementaire pour son équipe. “On entend de tout. D’abord on était la surprise, puis la révélation. Ensuite on a été moins sexy. Aujourd’hui, on joue moins au football et on attend l’adversaire pour partir en transizioni. Quand on fera l’ Association de toutes ces frasi et qu’on aura toujours la chance de rester à cette position-là, je remercierai tout le monde!”

Avant determiner sur une petite pointe d’ironie, fatto a Mazzu. “In espère resto sexy. Pour l’être encore plus, je demanderai à mes joueurs de jouer en string (rires)”.